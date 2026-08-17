Θύμα άγριας επίθεσης από τρεις ανήλικους έπεσε ένας 17χρονος στο Μενίδι, καθώς οι δράστες επιχείρησαν να τον ληστέψουν. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι νεαροί χρησιμοποίησαν μαχαίρι και ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι, προκαλώντας στιγμές τρόμου στο θύμα.

Ο 17χρονος κατάφερε τελικά να ξεφύγει από τους επιτιθέμενους και να απομακρυνθεί από το σημείο. Μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Η βίαιη επίθεση και οι δράστες

Το περιστατικό βίαιης επίθεσης εκτυλίχθηκε στο Μενίδι, όπου ένας 17χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με τρεις ανήλικους. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, οι δράστες τον πλησίασαν με αποκλειστικό σκοπό να τον ληστέψουν, χρησιμοποιώντας ακραία βία για να επιτύχουν τον στόχο τους.

Οι ανήλικοι που επιτέθηκαν στον 17χρονο φέρεται να ήταν ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως βίαιη, με τους δράστες να μην διστάζουν να χρησιμοποιήσουν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον του θύματος.

Η μαρτυρία του 17χρονου και τα όπλα

Ο 17χρονος μίλησε για τα όσα συνέβησαν τη Δευτέρα (17.08.2026), περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία. Όπως ανέφερε, οι τρεις νεαροί τον πλησίασαν με σαφή πρόθεση να τον ληστέψουν, μετατρέποντας την προσέγγιση σε επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα μαχαίρι, το οποίο φέρεται να έφεραν μαζί τους, καθώς και ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι. Η χρήση αυτών των αντικειμένων υπογραμμίζει την αγριότητα με την οποία κινήθηκαν οι ανήλικοι επιτιθέμενοι.

Η διαφυγή και η ιατρική περίθαλψη

Παρά τη βίαιη επίθεση και την απειλή των όπλων, ο 17χρονος κατάφερε να αντιδράσει και να ξεφύγει από τους τρεις ανήλικους. Η ικανότητά του να απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης αποδείχθηκε καθοριστική για την ασφάλειά του.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο ανήλικος μετέβη σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα τραύματα που ενδεχομένως υπέστη. Οι γιατροί φρόντισαν για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Η έρευνα των αρχών για την ταυτοποίηση των δραστών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, με στόχο την πλήρη εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το βίαιο περιστατικό. Η διερεύνηση περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων που θα οδηγήσουν στην πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Παράλληλα, οι αρχές εργάζονται εντατικά για την ταυτοποίηση των τριών ανήλικων δραστών. Η αναζήτηση των ατόμων που επιτέθηκαν στον 17χρονο αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις τους.

Πηγή: Ieidiseis