Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στην Ελλάδα, με την Αττική να συγκεντρώνει περίπου το 70% των περιστατικών. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εννέα θάνατοι, αριθμός που αντιστοιχεί στο σύνολο των θανάτων που σημειώθηκαν καθ’ όλη την περσινή περίοδο. Η μετάδοση του ιού αναμένεται να συνεχιστεί μέσω των κουνουπιών έως και το τέλος Οκτωβρίου, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων προστασίας.

Η εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται στην Ελλάδα, με την κυκλοφορία του να είναι αυξημένη αυτή τη φετινή περίοδο. Ο ΕΟΔΥ παρακολουθεί την κατάσταση, καθώς η επιτήρηση για τη φετινή περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ιός εμφανίζεται κυρίως κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες και μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συστηματική πρόληψη απέναντι στα τσιμπήματα των κουνουπιών, καθώς η μετάδοση του ιού αναμένεται να συνεχιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η εικόνα στην Αττική και οι περιοχές με κρούσματα

Η Αττική συγκεντρώνει περίπου το 70% των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου που έχουν εντοπιστεί φέτος στην Ελλάδα. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής.

Μεταξύ αυτών των περιοχών περιλαμβάνονται τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλλήνη, η Αγία Παρασκευή, καθώς και οι περιοχές της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης. Η κυρία Ψαλτοπούλου τόνισε ότι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής περιόδου είναι η αυξημένη συγκέντρωση κουνουπιών, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών περιστατικών της νόσου.

Ο απολογισμός των θανάτων

Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί εννέα θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός, καθώς αντιστοιχεί στο σύνολο των θανάτων που είχαν καταγραφεί καθ’ όλη την περσινή περίοδο.

Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ήδη φτάσει τους εννέα νεκρούς, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και μέτρα προστασίας από τη μετάδοση του ιού.

Τα συμπτώματα και η εξέλιξη της νόσου

Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Συγκεκριμένα, περίπου το 80% των μολυσμένων παραμένει ασυμπτωματικό. Περίπου 2 στους 10, δηλαδή το 20% των ασθενών, εκδηλώνουν ήπια συμπτωματολογία.

Σε ένα μικρότερο ποσοστό των ασθενών, περίπου 1 στους 100 έως 150, μπορεί να αναπτυχθεί σοβαρή μορφή της νόσου, όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν έντονος πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός και νευρολογικά συμπτώματα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν παρουσιαστούν συμπτώματα όπως σύγχυση, λήθαργος ή υπνηλία, αδυναμία στα άκρα ή σπασμοί, καθώς απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συνήθως ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες από το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για την εκδήλωσή τους. Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια νόσο αναρρώνουν πλήρως, αλλά η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να επιμείνουν για αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Αντιμετώπιση και μέτρα προστασίας

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ειδικό αντιικό φάρμακο ή εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή μορφή της νόσου ενδέχεται να χρειαστούν νοσηλεία, ακόμη και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στις βαριές περιπτώσεις, η θνητότητα μπορεί να φτάσει το 10%. Δεδομένης της απουσίας ειδικής θεραπείας, οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία της λήψης μέτρων προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, όπως η χρήση εντομοαπωθητικών και η αποφυγή περιοχών με αυξημένη παρουσία κουνουπιών, ειδικά κατά τις ώρες που είναι πιο δραστήρια.

Πηγή: Gazzetta