Η περίμετρος της καμένης έκτασης από την φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής ανέρχεται στα 2.480 στρέμματα

Σημαντική είναι η περίμετρος της καμένης έκτασης από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Σίβηρη Κασσάνδρας Χαλκιδικής, φτάνοντας τα 2.480 στρέμματα. Η καταγραφή αυτή προέρχεται από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus. Παράλληλα, σήμερα, 17 Αυγούστου 2026, το μεσημέρι, εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Η έκταση της πυρκαγιάς στη Σίβηρη

Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Σίβηρη Κασσάνδρας Χαλκιδικής, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 13 Αυγούστου γύρω στις 14:00, έχει αφήσει πίσω της μια εκτεταμένη καμένη έκταση. Σύμφωνα με την χθεσινή καταγραφή του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus, η περίμετρος της καμένης έκτασης ανέρχεται στα 2.480 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα, η δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία λήφθηκε με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2026 και ώρα 18:56, έδειξε ότι η συνολική έκταση περιμέτρου της πυρκαγιάς είναι 248 εκτάρια. Αυτό το μέγεθος, μεταφραζόμενο σε στρέμματα, αντιστοιχεί ακριβώς σε 2.480, παρέχοντας μια λεπτομερή εικόνα του εύρους της καταστροφής που προκλήθηκε στην περιοχή.

Η ενεργοποίηση του Copernicus

Η Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε λειτουργία λίγες ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς στη Σίβηρη. Η ενεργοποίηση αυτή έγινε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, και μετά από αίτημα που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο βασικός σκοπός της ενεργοποίησης του συστήματος Copernicus ήταν η παραγωγή ακριβών χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας. Αυτά τα στοιχεία κρίθηκαν απαραίτητα για την αποτελεσματική υποβοήθηση του έργου των διαφόρων φορέων που εμπλέπονται στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, καθώς και στη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από το φαινόμενο της πυρκαγιάς. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι πρώτες δορυφορικές εικόνες που αποτυπώνουν την περίμετρο της καμένης έκτασης εκδόθηκαν χτες το απόγευμα, όπως επισημάνθηκε σε σχετικό δελτίο του ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα δεδομένα και οι χάρτες που παράγονται από την Υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service/Mapping πρόκειται να διατεθούν άμεσα και δωρεάν από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς. Η διάθεση αυτή στοχεύει στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του έργου τους και στον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση.

Η κατάσταση στη Σίβηρη

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά στη Σίβηρη είναι πλέον οριοθετημένη και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο από χθες το μεσημέρι, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή. Συγκεκριμένα, 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα εξακολουθούν να επιχειρούν αδιάκοπα για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και καπνογόνων σημείων που εντοπίζονται.

Το έργο τους δεν περιορίζεται μόνο στην κατάσβεση των υπολειμμάτων, αλλά επικεντρώνεται και στην πρόληψη τυχόν αναζωπυρώσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα εξάπλωση της φωτιάς. Οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για να διασφαλίσουν την πλήρη κατάσβεση και την ασφάλεια της περιοχής της Κασσάνδρας.

Νέα πυρκαγιά στο Παλαιοχώρι

Εκτός από την συνεχιζόμενη κατάσταση στη Σίβηρη, μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 17 Αυγούστου 2026, το μεσημέρι, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:00, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες μονάδες.

Για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς στο Παλαιοχώρι, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της φωτιάς συνδράμουν επίσης και Εθελοντές, ενισχύοντας σημαντικά τις προσπάθειες των επαγγελματιών πυροσβεστών για την αντιμετώπιση της νέας αυτής απειλής.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit