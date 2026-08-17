Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια

Νέο επεισόδιο έντασης σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης, διατηρώντας το κλίμα τεταμένο ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη. Το περιστατικό έλαβε χώρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και οδήγησε σε εκατέρωθεν μηνύσεις μεταξύ μελών των δύο οικογενειών. Στο πλαίσιο των εξελίξεων, δύο γυναίκες συνελήφθησαν, προτού αφεθούν ελεύθερες, με τις Αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση με ανησυχία.

Η νέα ένταση ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Η κατάσταση στα Βορίζια, όσον αφορά τις σχέσεις των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη, δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Αντιθέτως, ένα νέο επεισόδιο ήρθε να προστεθεί στην αλυσίδα των γεγονότων που διατηρούν το κλίμα βαρύ στην περιοχή. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε συγκεκριμένα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην εν εξελίξει διαμάχη.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η διαρκής ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες αποτελεί πηγή ανησυχίας. Η σειρά των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα οδήγησε στην εμπλοκή της δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε νομικές ενέργειες η μία εναντίον της άλλης.

Η πρώτη μήνυση και η σύλληψη

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η αφορμή για το νέο επεισόδιο δόθηκε όταν μία γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την κουνιάδα ενός εκ των προφυλακιστέων γιών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία στράφηκε νομικά εναντίον της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι δέχθηκε απειλές από τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη, γεγονός που την οδήγησε στην υποβολή της μήνυσης. Ως άμεση συνέπεια αυτής της νομικής ενέργειας, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ανταπόδοση και η δεύτερη σύλληψη

Ωστόσο, η υπόθεση δεν περιορίστηκε στην πρώτη μήνυση και τη σύλληψη. Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη, μετά την αρχική της σύλληψη, προχώρησε με τη σειρά της σε αντίστοιχη νομική ενέργεια. Υπέβαλε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία είχε προηγουμένως καταθέσει την πρώτη μήνυση εναντίον της.

Αυτή η ανταπόδοση των μηνύσεων οδήγησε σε μία νέα εξέλιξη. Μετά την υποβολή της μήνυσης από τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη, ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας, δηλαδή της κουνιάδας του προφυλακισμένου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Έτσι, και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη διαδικασία της σύλληψης.

Η απελευθέρωση και η ανησυχία των αρχών

Παρά τις διαδοχικές συλλήψεις των δύο γυναικών, η κατάληξη των νομικών διαδικασιών ήταν η απελευθέρωσή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις Αρχές.

Ωστόσο, η ένταση ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη στα Βορίζια παραμένει αμείωτη. Το γεγονός ότι η κατάσταση δεν εκτονώνεται, παρά τις παρεμβάσεις και τις νομικές διαδικασίες, συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στις τοπικές Αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader