Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του στις φλόγες, ενώ το σπίτι τους σώθηκε

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, οχήματα και βασικές υποδομές άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή (16/8) στη Σαλαμίνα, με την περιοχή Περιστέρια να είναι αυτή που επλήγη περισσότερο. Στην ίδια περιοχή γράφτηκε και η μεγαλύτερη τραγωδία της φωτιάς, καθώς εκεί εντοπίστηκε νεκρό ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που προσπάθησε να ξεφύγει από τις φλόγες. Η ειρωνεία της μοίρας θέλει το σπίτι τους να παραμείνει ανέπαφο, ενώ οι ίδιοι παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ρέμα.

Η τραγωδία των ηλικιωμένων στην οδό Ανδρομάχης

Με άδοξο τρόπο, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από τις φλόγες, έχασαν τις ζωές τους οι δύο ηλικιωμένοι στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας. Η περιοχή όπου βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι, στην οδό Ανδρομάχης, έχει αποκλειστεί με κορδέλες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ένα σεντόνι οριοθετεί το ακριβές σημείο όπου βρίσκονται οι σοροί. Η κυρία Λίζα, γειτόνισσά τους, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη λίγα μέτρα μακριά από την πόρτα της.

«Πιο λυπηρό δεν υπάρχει, να χάνονται δυο άνθρωποι. Η γυναίκα ήταν 70 ετών, μια νεότατη γυναίκα. Ο άνθρωπος ήταν 92, μπορεί και 93, ήταν άρρωστος, είχε Αλτσχάιμερ. Τον περιποιόταν, τον φρόντιζε, ήθελε να τον σώσει και συνέβη αυτό. Δεν το πιστεύουμε, ρε παιδί μου» σημειώνει η κυρία Λίζα. Το σπίτι τους παρέμεινε ανέπαφο από τις φλόγες, όμως οι ίδιοι, καταβεβλημένοι από τον φόβο, παγιδεύτηκαν μέσα στο ρέμα.

Ο πανικός και η παγίδευση στο ρέμα

Όπως εξηγεί η γειτόνισσα, ο πανικός ήταν πιθανότατα ο χειρότερος σύμβουλος εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. «Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα αν γίνει κάτι, αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον τσιμεντένιο δρόμο. Το ρέμα κατέβασε όλη τη φωτιά, ήταν γεμάτο χορτάρια. Όλα τα σπίτια γύρω ήταν καθαρισμένα, αλλά εκεί ήταν ρέμα. Κι εκεί κάηκαν. Το σπίτι σώθηκε... Πώς μπήκανε μέσα στο ρέμα, δεν μπορώ να το πιστέψω» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς και οι προσπάθειες ειδοποίησης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις δυόμισι το μεσημέρι, αιφνιδιάζοντας τους πάντες. Μια άλλη μαρτυρία περιγράφει την τρομακτική ταχύτητα εξάπλωσης: «Ήμασταν μες στο σπίτι να φάμε, μετά το μπάνιο των παιδιών. Μέσα σε επτά λεπτά είχε γίνει καταστροφή. Δεν προλάβαμε καν να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας. Φύγαμε άρον-άρον με τα πόδια, η φωτιά ήταν δίπλα μας».

Στη δίνη του πανικού, η ίδια προσπάθησε να ειδοποιήσει τις αρχές. «Μόλις είδαμε τον καπνό, πήρα αμέσως το 112. Έδωσα τη διεύθυνση, την οδό Ανδρομάχης. Μου είπαν "κρατήστε το τηλέφωνο ανοιχτό", αλλά ήταν αδύνατον» προσθέτει η ίδια.

Εκτεταμένες ζημιές και κρατική κινητοποίηση

Πέρα από την ανθρώπινη τραγωδία, σημαντικές καταστροφές έχουν καταγραφεί στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ μεγάλο τμήμα δασικής έκτασης παραδόθηκε στις φλόγες. Οι αυτοψίες από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ξεκινούν άμεσα, με κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να μεταβαίνουν στο νησί για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας.

Στόχος του υπουργείου είναι να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες αποκατάστασης και η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis