Συνελήφθησαν δύο γυναίκες στην Κόρινθο για τον τραυματισμό 61χρονου με μαχαίρι μετά από τσακωμό

Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στην περιοχή των Αρχαίων Κλεωνών στην Κόρινθο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Ένας 61χρονος άνδρας τραυματίστηκε με μαχαίρι, μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό στον οποίο ενεπλάκησαν δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες, υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 31 και 57 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας, καθώς φέρονται να είναι οι δράστιδες της επίθεσης.

Το χρονικό του αιματηρού περιστατικού στις Αρχαίες Κλεωνές

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου, όταν στις Αρχαίες Κλεωνές στην Κόρινθο ξέσπασε ένας καβγάς με απρόβλεπτες συνέπειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο γυναίκες, ηλικίας 31 και 57 ετών, αμφότερες υπήκοοι Ρουμανίας, ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό με έναν 61χρονο ημεδαπό άνδρα. Ο τσακωμός, που φέρεται να ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές, κλιμακώθηκε γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της έντασης, οι δύο γυναίκες φέρονται να έβγαλαν μαχαίρι και να επιτέθηκαν στον 61χρονο. Ο άνδρας τραυματίστηκε από το αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική βοήθεια. Το αιματηρό συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών, οι οποίες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του επεισοδίου.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών

Αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού, οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν με ταχύτητα. Στο σημείο του αιματηρού επεισοδίου, στις Αρχαίες Κλεωνές, έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Νεμέας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξιχνίαση του συμβάντος και την αποκατάσταση της τάξης.

Στο πλαίσιο των ερευνών τους, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γυναικών. Πρόκειται για τις δύο υπηκόους Ρουμανίας, ηλικίας 31 και 57 ετών, οι οποίες φέρονται να ενεπλάκησαν στον διαπληκτισμό και να τραυμάτισαν τον 61χρονο άνδρα με μαχαίρι. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Νεμέας, τα οποία ανέλαβαν και τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.

Η κατάσταση της υγείας του 61χρονου τραυματία

Ο 61χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μεταφορά του κρίθηκε άμεση και επιτακτική, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το ασθενοφόρο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η κατάσταση της υγείας του 61χρονου δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Οι ιατροί εκτίμησαν ότι η ζωή του τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο, παρά τη φύση του τραυματισμού του. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα θετικό στοιχείο στην υπόθεση, καθώς ο άνδρας αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Οι προσωπικές διαφορές πίσω από την επίθεση και η έρευνα

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο. Στόχος της έρευνας είναι να διαλευκανθούν πλήρως όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στον τραυματισμό του 61χρονου άνδρα στις Αρχαίες Κλεωνές. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί υποδεικνύουν ότι η επίθεση αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων. Αυτό το στοιχείο αποτελεί κεντρικό άξονα της αστυνομικής έρευνας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο του συμβάντος. Η διαδικασία της έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές κίνητρο και ο τρόπος με τον οποίο εκτυλίχθηκε η επίθεση. Οι δύο συλληφθείσες γυναίκες αναμένεται να δώσουν τις δικές τους καταθέσεις, συμβάλλοντας στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit