Ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, πέθανε στα 57 του χρόνια

Σε ηλικία 57 ετών απεβίωσε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Ο εκλιπών νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη στους κατοίκους του νησιωτικού συμπλέγματος και σε όσους τον γνώριζαν από την αυτοδιοικητική του πορεία.

Η νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

Ο Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος διατελούσε δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, είχε εισαχθεί και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά και χρόνια προβλήματα, τα οποία τον οδήγησαν στην αναγκαστική νοσηλεία του.

Παρά την νοσηλεία του, ο 57χρονος δήμαρχος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Η απώλειά του σε τόσο νεαρή ηλικία αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, αλλά και στην κοινωνία των Φούρνων, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση.

Λεπτομέρειες για τη νεκρώσιμη ακολουθία

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Δημήτρη Καρύδη έχει προγραμματιστεί να τελεστεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στους Φούρνους, την έδρα του δήμου όπου ο εκλιπών προσέφερε τις υπηρεσίες του, με ώρα έναρξης στις 12:30 το μεσημέρι. Η τοπική κοινότητα αναμένεται να αποχαιρετήσει τον δήμαρχό της σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Σε μια πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας, η οικογένεια του Δημήτρη Καρύδη εξέφρασε την επιθυμία της, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο». Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην υποστήριξη όσων αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας στην περιοχή.

Συλλυπητήρια από φορείς και πολίτες

Τη θλίψη του για την απώλεια του δημάρχου εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του δήμου Φούρνων Κορσεών. Σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν το κενό που αφήνει ο Δημήτρης Καρύδης στην τοπική αυτοδιοίκηση και την προσφορά του στην κοινότητα. Τα συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Επιπλέον, πλήθος τοπικών φορέων από ολόκληρο τον Νομό Σάμου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια. Η είδηση του θανάτου του δημάρχου συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν τη λύπη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη των Φούρνων.

Η διαδοχή και η θητεία του στην αυτοδιοίκηση

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου Φούρνων Κορσεών τον Δεκέμβριο του 2020. Η εκλογή του σηματοδότησε μια νέα περίοδο για τον δήμο, καθώς διαδέχθηκε στην ηγεσία του τον προηγούμενο δήμαρχο, Γιάννη Μαρούση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Δημήτρης Καρύδης εργάστηκε για την προώθηση των συμφερόντων των κατοίκων των Φούρνων και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε το νησιωτικό σύμπλεγμα. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην πολιτική και κοινωνική ζωή της περιοχής, καθώς η παρουσία του ήταν συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των Φούρνων.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki