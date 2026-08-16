Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε σκουπίδια και ξερά χόρτα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας.
Η επιχείρηση κατάσβεσης
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς:
- Επίγειες δυνάμεις: 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα.
- Εναέριες δυνάμεις: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων
Σύμφωνα με το korinthostv, οι πυκνοί καπνοί περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο (ρεύμα προς Αθήνα) να παραμείνει προσωρινά κλειστός για λίγα λεπτά.
- Αποκατάσταση & καθυστερήσεις: Αν και ο δρόμος παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, στο σημείο σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις και σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.
- Έρευνες: Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.