Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε σκουπίδια και ξερά χόρτα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς:

Επίγειες δυνάμεις : 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα.

: 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα. Εναέριες δυνάμεις: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Σύμφωνα με το korinthostv, οι πυκνοί καπνοί περιόρισαν σημαντικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο (ρεύμα προς Αθήνα) να παραμείνει προσωρινά κλειστός για λίγα λεπτά.

Αποκατάσταση & καθυστερήσεις : Αν και ο δρόμος παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, στο σημείο σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις και σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

: Αν και ο δρόμος παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, στο σημείο σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις και σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων. Έρευνες: Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.