Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΥ εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών, όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων που θα καταγραφούν. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ιδιαίτερα σε περιοχές της Αττικής, και η ταχεία αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα πρώτα στάδια της περιόδου μετάδοσης, έχει θέσει τις υγειονομικές αρχές σε αυξημένη εγρήγορση.

Η φετινή επιδημιολογική εικόνα και οι εκτιμήσεις του ΕΟΔΥ

Η χώρα μας αντιμετωπίζει και φέτος σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, μια κατάσταση που την κατατάσσει ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με αυξημένα περιστατικά. Οι εκτιμήσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υποδεικνύουν ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης μπορεί να αποδειχθεί μία από τις πλέον απαιτητικές των τελευταίων ετών, με βάση τον αναμενόμενο αριθμό των κρουσμάτων.

Η έντονη κυκλοφορία του ιού είναι ιδιαίτερα εμφανής σε περιοχές της Αττικής, όπου παρατηρείται ταχεία αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τα αρχικά στάδια της περιόδου μετάδοσης. Αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει τις υγειονομικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κατάσταση.

Η συμπεριφορά του ιού και οι παράγοντες επιδείνωσης

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις που να υποδηλώνουν αλλαγή στη συμπεριφορά του ιού ή μεγαλύτερη μεταδοτικότητα σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους. Η φετινή εικόνα αποδίδεται σε έναν σύνθετο συνδυασμό παραγόντων που επηρεάζουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών.

Σύμφωνα με τη Δανάη Περβανίδου, MD, MPH, προϊσταμένη του Τμήματος Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΥ, η αυξημένη θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις αποτελούν τις παραμέτρους που έχουν συσχετιστεί περισσότερο με τις εποχικές εξάρσεις του ιού. Ως παράδειγμα, αναφέρθηκε ο θερμός χειμώνας του 2025-2026 στην Αττική, ο οποίος ήταν ο δεύτερος θερμότερος των τελευταίων 150 ετών και πιθανόν συνέβαλε στην τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα.

Η εγκατάσταση του ιού στην Ελλάδα και η εγρήγορση των αρχών

Στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται κάθε χρόνο, από το 2010 και μετά, σε ετήσια σχεδόν βάση, κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου κυκλοφορίας των κουνουπιών. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα και θεωρείται αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών σε κάθε περίοδο μετάδοσης.

Ο ΕΟΔΥ είχε ήδη ενημερώσει, τον Μάιο του 2026, τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσης τους, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση τυχόν περιστατικών. Παράλληλα, είχε ενημερώσει και το κοινό σχετικά με την αναμενόμενη επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, καθώς και για τα συνιστώμενα μέτρα προστασίας.

Τα κρούσματα του 2026 και η γεωγραφική τους κατανομή

Για την περίοδο του 2026, μέχρι τις 12 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί συνολικά 110 κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά τα περιστατικά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 29 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις.

Τα κρούσματα αυτά κατανεμήθηκαν γεωγραφικά σε 39 Δήμους της χώρας και σε 14 Περιφερειακές Ενότητες. Οι περιοχές που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast