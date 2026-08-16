78χρονος έπεσε από τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Χαλκίδα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου, στη Χαλκίδα, έπειτα από την πτώση ενός 78χρονου άνδρα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό στη Χαλκίδα

Το πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου, η πόλη της Χαλκίδας βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, όταν ένας 78χρονος άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας. Το συμβάν σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας ανησυχία και την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, μετά την πτώση του από το ύψος του τρίτου ορόφου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως μέχρι στιγμής. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην πτώση του 78χρονου άνδρα, ο οποίος έπεσε από τον τρίτο όροφο.

Άμεση κινητοποίηση και μεταφορά στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά την πτώση, σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χαλκίδας. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο έσπευσε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο άνδρα. Το προσωπικό του ΕΚΑΒ ενήργησε με ταχύτητα, προκειμένου να σταθεροποιήσει την κατάσταση του ηλικιωμένου.

Ο 78χρονος, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περαιτέρω περίθαλψή του, δεδομένης της σοβαρότητας των τραυμάτων που έφερε από την πτώση και της ανάγκης για άμεση ιατρική φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τις αρμόδιες πηγές, ο 78χρονος άνδρας φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, και οι γιατροί του Νοσοκομείου Χαλκίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πολλαπλών τραυμάτων και τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Η πτώση από τον τρίτο όροφο είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένα και σοβαρά χτυπήματα, τα οποία απαιτούν εντατική ιατρική φροντίδα και συνεχή παρακολούθηση. Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, το οποίο αξιολογεί συνεχώς την πορεία της υγείας του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 78χρονου άνδρα. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα αίτια της πτώσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviaonline, οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο του συμβάντος και την ευρύτερη περιοχή. Στόχος των ερευνών είναι να φωτιστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στην πτώση από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας, το πρωί της Κυριακής, 16 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki