Στο αποκορύφωμά της φτάνει η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, την επομένη του Δεκαπενταύγουστου. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό, με το Λιμενικό Σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση.

Το σημερινό πρόγραμμα δρομολογίων (16/08/2026)

Για τη σημερινή ημέρα έχουν προγραμματιστεί αυξημένα δρομολόγια από όλα τα κεντρικά λιμάνια:

Πειραιάς : Προγραμματισμένα 23 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και 58 δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό (34 με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα).

: Προγραμματισμένα 23 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου, καθώς και 58 δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό (34 με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα). Ραφήνα : 19 προγραμματισμένα δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 κατευθύνονται προς το Μαρμάρι.

: 19 προγραμματισμένα δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 κατευθύνονται προς το Μαρμάρι. Λαύριο: Συνολικά 13 προγραμματισμένα δρομολόγια.

Ο απολογισμός της κίνησης ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η επιβατική κίνηση και το Σάββατο 15 Αυγούστου:

Πειραιάς : Πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι με 15.691 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 54 απόπλοι συμβατικών και ταχύπλοων σκαφών, μεταφέροντας 9.239 επιβάτες.

: Πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι με 15.691 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 54 απόπλοι συμβατικών και ταχύπλοων σκαφών, μεταφέροντας 9.239 επιβάτες. Ραφήνα : Αναχώρησαν 9 δρομολόγια με 3.503 επιβάτες.

: Αναχώρησαν 9 δρομολόγια με 3.503 επιβάτες. Λαύριο: Πραγματοποιήθηκαν 6 απόπλοι με 2.704 επιβάτες.