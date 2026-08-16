Απεργία εφοριακών: Απέχουν από τους προληπτικούς ελέγχους έως τις 26 Αυγούστου

Σε δεκαήμερη απεργία-αποχή από τη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων προχωρούν οι εφοριακοί από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου έως και τις 26 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΥ (ΠΟΕ-ΔΟΥ).

Τα οξυμένα προβλήματα και οι συνθήκες εργασίας

Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΔΟΥ σε ανακοίνωσή της, η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας της συσσώρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

Ελλείψεις υποδομών : Έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής και ακατάλληλα ή επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα.

: Έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής και ακατάλληλα ή επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα. Υποστελέχωση & Ωράρια : Ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, διαρκείς υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου και απλήρωτες υπερωρίες.

: Ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, διαρκείς υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου και απλήρωτες υπερωρίες. Παραβίαση νομοθεσίας: Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι συνθήκες αυτές παραβιάζουν τη βασική εργατική νομοθεσία —την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΑΔΕ στις ιδιωτικές επιχειρήσεις— δημιουργώντας άμεσους και διαρκείς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Κάλεσμα για θεσμικό διάλογο

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ καλεί τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ να προσέλθει άμεσα στον θεσμικά προβλεπόμενο διάλογο, προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα ζητήματα του κλάδου.