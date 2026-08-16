Τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού. Ο οδηγός υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, ισχυριζόμενος ότι ο υπάλληλος τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. Το περιστατικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 σε κεντρικό δρόμο του νησιού, καταγράφηκε σε βίντεο.

Η εκδοχή του οδηγού για την επίθεση

Μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός ταξί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε». Όταν ρωτήθηκε αν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος, απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Ο οδηγός υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος υπάλληλος του επιτέθηκε πρώτος, τόσο φραστικά όσο και με το χέρι, πριν από τα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί. Σημείωσε επίσης ότι δέχεται απειλές μετά το περιστατικό.

Η διαμάχη για την πιάτσα των ταξί

Ο οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι πίσω από το περιστατικό υπήρχε ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί. Όπως λέει, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ καταγγέλλει ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της.

«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε. Κατά τον ίδιο, ο υπάλληλος «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραλάβουν ή να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει. Ο οδηγός υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική δημιουργούσε πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί, ενώ παράλληλα έκανε και άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Προβλήματα και στο παρελθόν

Ο οδηγός χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», υποστηρίζοντας ότι είχαν υπάρξει προβλήματα και στο παρελθόν όταν άλλοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να του μιλήσουν για το ζήτημα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα».

Το περιστατικό και οι συνέπειες

Το επεισόδιο έγινε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 σε κεντρικό δρόμο της Πάρου, ο οποίος ήταν ασφυκτικά γεμάτος από τουρίστες. Σε βίντεο έχει καταγραφεί ο οδηγός ταξί να επιτίθεται σε έναν ηλικιωμένο, που είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο ηλικιωμένος φέρεται να πάρκαρε μία γουρούνα που ενοικιάζει η επιχείρηση όπου εργάζεται, σε θέση που, σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούς, προορίζεται μόνο για τα ταξί τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις, μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες.

Ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για τις εικόνες που καταγράφηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο, όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast