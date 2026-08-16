Η υπηρεσία Copernicus ενεργοποιήθηκε για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων στη Σκύρο, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026, στην περιοχή Ατσίτσα του νησιού, συνεχίζει να μαίνεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, ενώ στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus

Την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων από την πυρκαγιά στη Σκύρο ανέλαβε η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η εντολή δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Σκύρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες πλήττονται από την πυρκαγιά. Τα δεδομένα αυτά θα υποβοηθήσουν το έργο των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, τα οποία προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα και δωρεάν από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχείριση του έργου τους.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι συνθήκες

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026, στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου και συνεχίζει να μαίνεται. Οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, με εντάσεις που ξεπερνούν τα επτά μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ενώ οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει, οι επίγειες δυνάμες ενισχύονται συνεχώς στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Εκκενώσεις οικισμών μέσω του 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εκδόθηκαν μηνύματα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 για την απομάκρυνση κατοίκων. Στις 18:15, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο, με κατεύθυνση προς τη Χώρα Σκύρου.

Νωρίτερα, στις 16:31, είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 που καλούσε σε απομάκρυνση όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Σκύρο λαμβάνουν μέρος συνολικά 53 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και δέκα οχήματα. Επίσης, συνδράμουν εθελοντές.

Από αέρος, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έντεκα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό τους. Έχουν προγραμματιστεί επιπλέον ενισχύσεις, οι οποίες θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας.

Συγκεκριμένα, αναμένονται 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast