Εορτολόγιο: ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026

Σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη αρκετών Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό, πολλά ονόματα γιορτάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα, προσφέροντας την ευκαιρία για ευχές σε αγαπημένα πρόσωπα.

Μεταξύ των ονομάτων που εορτάζουν είναι οι Αλκιβιάδης, Γεράσιμος, Διομήδης, Σεραφείμ, Σαράντης, Απόστολος και Σταμάτης. Επίσης, γιορτάζουν και οι αντίστοιχες παραλλαγές των ονομάτων τους, όπως ο Άλκης, ο Άλτσος, ο Μάκης, ο Μικές, ο Μίκης και ο Γερασιμ.

Οι Άγιοι που τιμώνται στις 16 Αυγούστου

Στις 16 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη πολλών Αγίων. Συγκεκριμένα, εορτάζονται ο Άγιος Διομήδης, ο Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο και ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο οποίος είναι γνωστός και ως Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου. Επίσης, τιμώνται ο Άγιος Αλκιβιάδης μάρτυς και ο Όσιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη και στον Όσιο Τιμόθεο, επίσκοπο Ευρίπου και κτίτορα της Ιεράς Μονής Πεντέλης, καθώς και στον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Σπηλαιώτη. Εορτάζονται επίσης ο Όσιος Χαιρήμονας, οι Τριακοντατρείς Μάρτυρες από την Παλαιστίνη, ο Άγιος Νικόδημος ο Μοναχός από τα Μετέωρα, ο Άγιος Μακάριος Αρχιεπίσκοπος, ο Όσιος Νείλος ο Ερικούσιος, ο Όσιος Δανιήλ ο Μετεωρίτης και ο Άγιος Ακάκιος, Επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης.

Άλλες σημαντικές εορτές της ημέρας

Την ίδια ημέρα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και άλλα σημαντικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, γίνεται η ανάμνηση της εισόδου της αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου από την Έδεσσα. Επίσης, εορτάζεται η εύρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Σεραφείμ, Δωρόθεου, Ιάκωβου και Δημητρίου, καθώς και η εύρεση των τιμίων λειψάνων του Αγίου Σαράντη.

Πραγματοποιείται επίσης η Σύναξη των τριών Αγίων της Υπάτης, η Σύναξη των εν Λευκάδι Αγίων, η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Θεοδώρου εν Ρωσία και η Σύναξη της Παναγίας Πρέκλας στη Σκιάθο. Τέλος, η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη και στη μνήμη ενός σεισμού.

Ο βίος του Αγίου Διομήδη

Ο Άγιος Διομήδης, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 16 Αυγούστου, καταγόταν από την Ταρσό της Κιλικίας, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Σπούδασε ιατρική και άσκησε το επάγγελμά του σε μια περίοδο όπου οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν κατά καιρούς διωγμούς από τις ρωμαϊκές αρχές.

Η παράδοση τον περιγράφει ως γιατρό που προσέφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Φρόντιζε τους ασθενείς του, χωρίς να περιορίζεται μόνο στη σωματική θεραπεία. Παράλληλα με το ιατρικό του έργο, μιλούσε για τη χριστιανική πίστη και προσπαθούσε να συνδέσει την ιατρική του δράση με το θρησκευτικό του έργο.

Η δράση του αγίου διομήδη στη νίκαια

Η δράση του Αγίου Διομήδη τον οδήγησε στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου συνέχισε να ασκεί την ιατρική. Εκεί, παράλληλα με την ιατρική του πρακτική, συνέχισε να διδάσκει τον Χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, συγκαταλέγεται στην εκκλησιαστική παράδοση μεταξύ των Αγίων Αναργύρων.

Οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν θεραπευτές που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να ζητούν χρηματική αμοιβή. Αυτή η πρακτική του Αγίου Διομήδη υπογραμμίζει την αφοσίωσή του τόσο στην ιατρική όσο και στην πίστη, προσφέροντας βοήθεια στους συνανθρώπους του χωρίς ιδιοτέλεια.

Οι διωγμοί και το τέλος του Αγίου

Κατά την περίοδο των διωγμών που συνδέονται με τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, η δραστηριότητα του Αγίου Διομήδη φέρεται να έγινε γνωστή στις αρχές. Σύμφωνα με το συναξάρι, δόθηκε εντολή για τη σύλληψή του, και στρατιώτες στάλθηκαν για να τον εντοπίσουν.

Ωστόσο, η εκκλησιαστική διήγηση αναφέρει ότι ο Διομήδης είχε ήδη πεθάνει όταν έφτασαν οι στρατιώτες. Έτσι, η σύλληψή του δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά η μνήμη του τιμάται ως μάρτυρα της χριστιανικής πίστης.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast