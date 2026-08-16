Ταχύπλοο συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στην Ερέτρια: δύο τραυματίες

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όταν ένα ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε με ένα αγκυροβολημένο ιστιοφόρο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Η σύγκρουση έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, συγκεκριμένα μπροστά από την τοποθεσία «Τρελή Ροδιά». Το ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έφερε ελληνική σημαία, συγκρούστηκε με ένα ιστιοφόρο που ήταν αγκυροβολημένο και έφερε σημαία Πολωνίας. Η ακριβής αιτία και οι συνθήκες του ναυτικού αυτού περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως.

Στο ταχύπλοο σκάφος επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία ήταν αλλοδαποί υπήκοοι Σερβίας. Στο αγκυροβολημένο ιστιοφόρο βρίσκονταν δύο ημεδαποί. Η σύγκρουση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και των τοπικών φορέων στην περιοχή.

Οι τραυματίες και η διακομιδή τους

Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τραυματίες έφεραν χτυπήματα στο κεφάλι, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την άμεση ιατρική τους φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας τους απαιτούσε τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα εθελοντές του συλλόγου Fetesclub 4x4, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Λίγο αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες. Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Άμεση κινητοποίηση στην περιοχή

Η είδηση του ναυτικού ατυχήματος κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο της σύγκρουσης βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, τα οποία ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή του περιστατικού και τη διερεύνηση των συνθηκών. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή για την παροχή συνδρομής και τη διασφάλιση της ομαλότητας.

Εκτός από τις αρχές, στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν και τοπικοί αξιωματούχοι. Ο δήμαρχος Ερέτριας, Νίκος Γουρνής, μαζί με την αντιδήμαρχο, Βούλα Αμερικάνου, μετέβησαν στην περιοχή για να ενημερωθούν για την κατάσταση και να συντονίσουν τις ενέργειες που απαιτούνταν. Η παρουσία τους υπογράμμισε την άμεση ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο συμβάν.

Έρευνα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση του ταχύπλοου με το ιστιοφόρο. Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες, και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το Λιμενικό Σώμα, από το συγκεκριμένο ναυτικό ατύχημα δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο, καθώς δεν προκλήθηκε επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast