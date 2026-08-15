Τη δική του εκδοχή για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026 σε κεντρικό δρόμο της Πάρου, δίνει ο οδηγός ταξί ο οποίος πρωταγωνίστησε στο περιστατικό. Ο οδηγός, ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, υποστηρίζει ότι ο υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων του επιτέθηκε πρώτος, τόσο φραστικά όσο και σωματικά. Το νησί της Πάρου ήταν ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες τη στιγμή του συμβάντος.

Ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για τις εικόνες που καταγράφηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Παράλληλα, ανέφερε ότι δέχεται απειλές μετά το συμβάν.

Η εκδοχή του οδηγού ταξί για την επίθεση

Μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός ταξί ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως ο υπάλληλος τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Με έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος, απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;». Ο οδηγός δήλωσε ότι μετανιώνει για το περιστατικό, αλλά επέμεινε στην άποψη ότι δέχθηκε την αρχική επίθεση.

Η ένταση για τη χρήση της πιάτσας των ταξί

Σύμφωνα με τον οδηγό, πίσω από το επεισόδιο υπήρχε ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί. Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ τίποτε άλλο δεν επιτρέπεται.

Ο οδηγός καταγγέλλει ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της. «Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», υπογράμμισε.

Προβλήματα στάθμευσης και προηγούμενες προστριβές

Κατά τον οδηγό, ο υπάλληλος «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραλάβουν ή να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει. Αυτή η πρακτική, όπως λέει, δημιουργούσε πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί. Επιπλέον, η παρουσία των ενοικιαζόμενων οχημάτων στο σημείο έκανε και άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να παρκάρουν εκεί.

Ο οδηγός χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό». Υποστήριξε επίσης ότι είχαν υπάρξει προβλήματα και στο παρελθόν, όταν άλλοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να του μιλήσουν για το ζήτημα της χρήσης του χώρου. «Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», ανέφερε.

Η εξέλιξη του άγριου επεισοδίου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις πριν κλιμακωθεί η κατάσταση. Στα πλάνα που έχουν δημοσιευτεί, ο οδηγός ταξί φαίνεται να ορμά στον υπάλληλο, τον πιάνει από τον λαιμό, τον ρίχνει πάνω σε μία γουρούνα και τον χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Ταυτόχρονα, ο ηλικιωμένος υπάλληλος φαίνεται να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο και χώρισαν τους δύο άνδρες. Ο οδηγός ταξί επανέλαβε ότι μετανιώνει για τις εικόνες, αλλά τόνισε πως η επίθεση ξεκίνησε από τον υπάλληλο.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast