Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε στην Πάρο την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026. Πρωταγωνιστές του περιστατικού ήταν ένας οδηγός ταξί και ένας ηλικιωμένος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια σε κεντρικό δρόμο του νησιού. Αφορμή για την ένταση στάθηκε μια διαφωνία σχετικά με μία θέση στάθμευσης, προκαλώντας αναστάτωση σε ένα νησί που εκείνη την περίοδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες.

Η αφορμή της έντασης

Η διαφωνία που οδήγησε στο άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην πιάτσα των ταξί, σε ένα κεντρικό σημείο της Πάρου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων επιχείρησε να παρκάρει μία «γουρούνα», ένα όχημα που ανήκει στην επιχείρηση για την οποία εργάζεται.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του οδηγού ταξί. Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί του νησιού θεωρούν πως η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης προορίζεται αποκλειστικά για τα δικά τους οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών για το ποιος δικαιούται να σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο.

Η εξέλιξη της συμπλοκής

Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική βία. Όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο του περιστατικού, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αρχικά βαριές ύβρεις. Στη συνέχεια, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, όταν ο οδηγός ταξί όρμησε με μανία στον ηλικιωμένο υπάλληλο.

Ο οδηγός ταξί έπιασε τον υπάλληλο από τον λαιμό, τον έριξε με δύναμη πάνω στη γουρούνα και στη συνέχεια τον χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές στο πρόσωπο. Ο ηλικιωμένος υπάλληλος, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, χτύπησε τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του, σε μία προσπάθεια να αποκρούσει την επίθεση.

Το τέλος του επεισοδίου και οι συνέπειες

Το άγριο επεισόδιο έλαβε τέλος χάρη στην άμεση παρέμβαση ψυχραιμότερων ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Οι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, αποτρέποντας την περαιτέρω κλιμάκωση της συμπλοκής. Ο ηλικιωμένος υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων δέχθηκε πολλά χτυπήματα, τόσο στο κεφάλι όσο και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Λόγω των τραυματισμών του, ο υπάλληλος μεταφέρθηκε για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν υποβλήθηκε κάποια επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό βίας.

Το σκηνικό στην Πάρο

Το περιστατικό βίας σημειώθηκε σε μία περίοδο αιχμής για την Πάρο, καθώς το νησί ήταν ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Η αυξημένη κίνηση και η πίεση για την εξεύρεση θέσεων στάθμευσης σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία του νησιού αποτελούν συχνά πηγή εντάσεων.

Το γεγονός ότι το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο σε έναν κεντρικό δρόμο αναδεικνύει την ανάγκη για σαφείς κανόνες και τήρηση της τάξης, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπου η συνύπαρξη διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων και επισκεπτών είναι καθημερινή.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki