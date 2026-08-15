Ισχυρή νεροποντή έπληξε σήμερα το απόγευμα την Ανατολική Μάνη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες πλημμύρες σε διάφορους οικισμούς της περιοχής. Η κατάσταση οδήγησε στην κινητοποίηση σωστικών συνεργείων της Πυροσβεστικής, τα οποία κλήθηκαν να παράσχουν βοήθεια σε πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί, κυρίως μέσα σε αυτοκίνητα. Το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε ως «πρωτοφανές» από τις τοπικές αρχές, με αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και στο οδικό δίκτυο.

Επέμβαση της πυροσβεστικής και εγκλωβισμένοι πολίτες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε συνολικά 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ξεκινώντας περίπου από τις 16:30 το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026. Η άμεση ανταπόκριση των συνεργείων ήταν καθοριστική, καθώς πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά δέκα ατόμων από τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλή σημεία.

Οι κλήσεις προς την Πυροσβεστική αφορούσαν κυρίως τις περιοχές Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε άμεσα προβλήματα. Η παρουσία των σωστικών δυνάμεων ήταν συνεχής, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο καθιστούσε επικίνδυνη την κίνηση των οχημάτων.

Εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς και οδικό δίκτυο

Οι πλημμύρες έπληξαν σοβαρά πολλούς οικισμούς της Ανατολικής Μάνης. Η Αναπληρώτρια Δήμαρχος, Γεωργία Λυροφώνη, ανέφερε ότι επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο, όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Τα περισσότερα προβλήματα από την καταρρακτώδη βροχή εντοπίζονται σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος, πρόσθεσε ότι έχουν πληγεί και οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκάλα και Λάγια. Υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια, ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί καταστροφή σε συγκεκριμένες περιοχές. Η κ. Λυροφώνη δήλωσε επίσης ότι αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδόστρωμα και σε γέφυρες.

Οι δηλώσεις των τοπικών αρχών

Την κατάσταση χαρακτήρισε «πρωτοφανές» φαινόμενο ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Εξαρχάκος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για την περιοχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την έκταση του προβλήματος.

Παρά τις εκτεταμένες ζημιές, ο κ. Εξαρχάκος τόνισε ότι «ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι», γεγονός που αποτελεί θετικό στοιχείο μέσα στην δύσκολη κατάσταση. Η Αναπληρώτρια Δήμαρχος, Γεωργία Λυροφώνη, επιβεβαίωσε επίσης ότι πολλοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια και απομακρύνθηκαν ασφαλώς.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία και οι ενέργειες αποκατάστασης

Στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης η βροχόπτωση εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, η κυκλοφορία έχει διακοπεί λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών, όπως πέτρες και λάσπες, καθιστώντας τους δρόμους απροσπέλαστους.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, η κ. Λυροφώνη δήλωσε ότι μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης των ζημιών. Παράλληλα, θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, αρκετά άτομα έχουν ζητήσει την απομάκρυνσή τους από τις πληγείσες περιοχές και έχει οργανωθεί η φιλοξενία τους στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki