Οδηγός ταξί στην Πάρο δίνει τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικιάσεων

Τη δική του εκδοχή για το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε στην Πάρο, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, δίνει ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού. Ο οδηγός υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος, αλλά ότι ο υπάλληλος τον έβρισε, του φώναξε και τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για τις εικόνες που καταγράφηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα για την Πάρο και τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Η εκδοχή του οδηγού ταξί για την επίθεση

Μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός ταξί ισχυρίζεται πως ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων του επιτέθηκε πρώτος. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε αν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος, απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;». Ο οδηγός προσθέτει ότι δέχεται απειλές μετά το περιστατικό.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «μετανιώνει» για το συμβάν, ωστόσο επιμένει πως δέχτηκε επίθεση τόσο φραστικά όσο και με το χέρι από τον ηλικιωμένο υπάλληλο της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων.

Η ένταση στην πιάτσα των ταξί

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, πίσω από το περιστατικό υπήρχε μια ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, σχετική με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί. Όπως εξηγεί, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα. «Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», δήλωσε.

Ο οδηγός καταγγέλλει ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο υπάλληλος «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραλάβουν ή να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει.

Προβλήματα στάθμευσης και προηγούμενες προστριβές

Αυτή η πρακτική, όπως υποστηρίζει ο οδηγός, δημιουργούσε πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί. Παράλληλα, έκανε και άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο σημείο, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Ο οδηγός ταξί χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», υποστηρίζοντας ότι είχαν υπάρξει προβλήματα και στο παρελθόν.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», ανέφερε, περιγράφοντας τις προηγούμενες προστριβές που είχαν δημιουργηθεί όταν άλλοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να του μιλήσουν για το ζήτημα της χρήσης του χώρου.

Το άγριο επεισόδιο και οι συνέπειες

Το επεισόδιο, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, σε κεντρικό δρόμο του νησιού της Πάρου, το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Στα πλάνα φαίνεται ο οδηγός ταξί να επιτίθεται στον ηλικιωμένο υπάλληλο. Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις, μέχρι που ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο.

Στο βίντεο φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων ατόμων που χώρισαν τους δύο άνδρες. Ο οδηγός ταξί εξέπρασε τη λύπη του για τις εικόνες που καταγράφηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο, όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast