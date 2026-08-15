Οδηγός ταξί στην Πάρο δίνει τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο με τον υπάλληλο ενοικιάσεων

Τη δική του πλευρά για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην Πάρο, την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, δίνει ο οδηγός ταξί που πρωταγωνίστησε στη συμπλοκή με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο οδηγός, ο οποίος απολύθηκε μετά το περιστατικό, υποστηρίζει ότι ο υπάλληλος του επιτέθηκε πρώτος, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι μετανιώνει για τις εικόνες που καταγράφηκαν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο του νησιού, το οποίο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Ο οδηγός ταξί αναφέρει πως δέχεται απειλές μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που κατέγραψε τη συμπλοκή.

Η εκδοχή του οδηγού ταξί για το επεισόδιο

Ο οδηγός ταξί, μιλώντας στον Alpha, ισχυρίζεται ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος, ο οδηγός απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Η διαμάχη για την πιάτσα των ταξί

Ο οδηγός υποστηρίζει ότι πίσω από το περιστατικό υπήρχε ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα, σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί. Όπως ισχυρίζεται, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα. «Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της. Συγκεκριμένα, «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει.

Αυτό, όπως λέει, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί. Ο οδηγός υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία των οχημάτων στο σημείο έκανε κι άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να σταθμεύουν εκεί.

Προηγούμενες εντάσεις και χαρακτηρισμοί

Ο οδηγός ταξί χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό». Ισχυρίζεται ότι είχαν δημιουργηθεί προβλήματα και στο παρελθόν, όταν άλλοι οδηγοί προσπάθησαν να του μιλήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», δήλωσε ο οδηγός.

Η στιγμή της συμπλοκής και οι συνέπειες

Σε βίντεο που έχει καταγραφεί από το περιστατικό, φαίνεται ο οδηγός ταξί να επιτίθεται στον υπάλληλο. Πριν από αυτό, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις. Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο.

Στα πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων ατόμων που χώρισαν τους δύο άνδρες.

Ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για τις εικόνες που καταγράφηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο, όσο και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός απολύθηκε μετά το συμβάν και δηλώνει ότι δέχεται απειλές.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki