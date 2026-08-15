Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση. Από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, δόθηκε εντολή για την προληπτική εκκένωση δύο οικισμών.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι συνθήκες

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου 2026. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νησί τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η πυρκαγιά εξελίσσεται ανεξέλεγκτη.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Αυτοί οι άνεμοι καθιστούν τη μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες ακόμη πιο επίπονη και επικίνδυνη. Επιπλέον, η περιοχή σήμερα έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4.

Εκκενώσεις οικισμών μέσω 112

Λόγω της ανεξέλεγκτης πορείας της πυρκαγιάς, δόθηκε εντολή για την προληπτική εκκένωση δύο οικισμών του νησιού. Για την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών, χρησιμοποιήθηκαν μηνύματα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Το πρώτο μήνυμα του 112 εκδόθηκε λίγο μετά τις 16:30, καλώντας όσους βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά να απομακρυνθούν. Η οδηγία ήταν να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Ακολούθησε ένα δεύτερο μήνυμα του 112, λίγο πριν από τις 18:30, το οποίο αφορούσε την περιοχή Πεύκος. Οι πολίτες που βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου, με κατεύθυνση προς τη Χώρα Σκύρου.

Ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Σκύρο έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ανάγκες είναι αυξημένες. Συνολικά, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, προερχόμενες από την 1η, 4η και 18η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 οχήματα. Στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς συνδράμουν ενεργά και εθελοντές.

Περαιτέρω ενισχύσεις έχουν προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς στο νησί, αναχωρώντας από την Κύμη Ευβοίας, προκειμένου να ενισχύσουν τις ήδη επιχειρούσες δυνάμεις.

Η συμβολή των εναέριων μέσων

Η κινητοποίηση από αέρος είναι ιδιαίτερα μεγάλη και κρίσιμη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Σκύρο. Συνολικά, έχουν διατεθεί 16 εναέρια μέσα για την αεροπυρόσβεση.

Πιο συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο, διευκολύνοντας την αποτελεσματικότητα των ρίψεων. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast