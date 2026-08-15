Σε απόλυση οδηγήθηκε οδηγός ταξί στην Πάρο, μετά από βίαιη επίθεση που εξαπέλυσε σε ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονη αίσθηση, οδήγησε τον εργοδότη του οδηγού να ανακοινώσει την άμεση λύση της συνεργασίας τους, καταδικάζοντας παράλληλα τη συμπεριφορά του υπαλλήλου του.

Ο εργοδότης, μιλώντας στο cyclades24.gr, υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός «από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», ενώ πρόσθεσε πως έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το περιστατικό βίας στην Πάρο

Το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Αυγούστου, στην Πάρο. Αφορμή στάθηκε ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος περιγράφεται και ως υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, με φόντο μια θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαφωνία ξεκίνησε για τη στάθμευση μιας «γουρούνας», την οποία ενοικιάζει η επιχείρηση του υπαλλήλου, σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Η άγρια επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τους απομακρύνουν και να εκτονώσουν την κατάσταση. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο νεαρός οδηγός επέστρεψε προς το μέρος του ηλικιωμένου, επιτιθέμενος βίαια.

Η άμεση αντίδραση του εργοδότη

Ο εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού ταξί καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον ηλικιωμένο συμπολίτη. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

«Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εργοδότης, επιβεβαιώνοντας την απόλυση του υπαλλήλου. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας έχουν ήδη κινηθεί από την πλευρά της επιχείρησης.

Η πορεία του οδηγού στην επιχείρηση

Ο εργοδότης αποκάλυψε ότι ο εν λόγω άνδρας εργαζόταν στην επιχείρησή του περίπου τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο οδηγός δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά, γεγονός που καθιστά το τωρινό περιστατικό ακόμα πιο απροσδόκητο. Παρόλα αυτά, ο εργοδότης υπογράμμισε ότι «ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του».

Η δυσφήμιση στον κλάδο των ταξί

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση, όπως ανέφερε ο εργοδότης. Η δυσφήμιση αυτή αφορά τόσο τον ίδιο προσωπικά και την επιχείρησή του όσο και συνολικά τον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Ο εργοδότης εξέφρασε την ανησυχία του για τη δημοσιότητα που έχει λάβει το περιστατικό.

«Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια των επαγγελματιών του κλάδου να προσφέρουν υπηρεσίες με υπευθυνότητα.

Η υπόθεση στη δικαιοσύνη

Απ’ όσο γνωρίζει ο εργοδότης, η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η αρμόδια αρχή είναι αυτή που θα διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και θα αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Η νομική διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki