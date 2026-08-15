Ο οδηγός ταξί που ενεπλάκη σε περιστατικό ξυλοδαρμού υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο, με αφορμή μια διαφωνία για θέση στάθμευσης, απολύθηκε από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Ο εργοδότης του οδηγού δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος «από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», καταδικάζοντας απερίφραστα τη βίαιη συμπεριφορά.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εργοδότη, έχει πλέον παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Η συμπεριφορά του οδηγού δεν εκφράζει ούτε την επιχείρηση ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί, όπως υπογράμμισε ο εργοδότης, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για τη δυσφήμιση που προκλήθηκε.

Το περιστατικό στην Πάρο

Το επεισόδιο βίας σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο. Αφορμή για τη διαμάχη στάθηκε η στάθμευση μιας «γουρούνας», ενός οχήματος που ενοικιάζει η επιχείρηση του υπαλλήλου, σε ένα σημείο το οποίο οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται αποκλειστικά για τα δικά τους οχήματα.

Ο οδηγός ταξί ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο συμπολίτη, υπάλληλο της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, με αποτέλεσμα την άμεση καταδίκη της πράξης από τον εργοδότη του οδηγού και την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η άμεση αντίδραση του εργοδότη

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί, σε δηλώσεις του στο cyclades24.gr, καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον ηλικιωμένο συμπολίτη. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει τις αρχές της επιχείρησής του, ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

«Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εργοδότης, επιβεβαιώνοντας τη λύση της εργασιακής συνεργασίας. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόλυση του οδηγού έχουν ήδη κινηθεί από την πλευρά της επιχείρησης.

Η προηγούμενη συνεργασία

Σύμφωνα με τον εργοδότη, ο συγκεκριμένος οδηγός εργαζόταν στην επιχείρησή του για περίπου τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο οδηγός δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά ή παρόμοια περιστατικά βίας. Ωστόσο, ο εργοδότης υπογράμμισε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ατομική ευθύνη του οδηγού για τις πράξεις του, παρά την προηγούμενη απρόσκοπτη συνεργασία με την επιχείρηση ταξί στην Πάρο.

Η δυσφήμιση του κλάδου

Ο εργοδότης εξέφρασε την ανησυχία του για τη μεγάλη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει το περιστατικό. Η δυσφήμιση αυτή αφορά τόσο τον ίδιο προσωπικά και την επιχείρησή του, όσο και συνολικά τον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Θεωρεί άδικο η πράξη ενός μόνο ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο.

Ο ίδιος τόνισε ότι στον κλάδο των ταξί εργάζονται καθημερινά άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη, και η μεμονωμένη αυτή ενέργεια δεν πρέπει να επισκιάσει το έργο τους.

Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη

Πλέον, η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. «Απ’ όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν», δήλωσε ο εργοδότης.

Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές θα αναλάβουν τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και να αποδοθούν οι ευθύνες σύμφωνα με τον νόμο.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast