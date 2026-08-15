Άμεση ήταν η αντίδραση του εργοδότη του οδηγού ταξί στην Πάρο, ο οποίος απολύθηκε μετά από βίαιη επίθεση σε ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Το περισταστικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου σε κεντρικό δρόμο του νησιού, αφορούσε διαπληκτισμό για μια θέση στάθμευσης και καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας αίσθηση. Ο εργοδότης καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά του οδηγού, τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα δεν εκφράζουν τον κλάδο των ταξί.

Το περιστατικό στην Πάρο

Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου στην Πάρο, όταν ένας οδηγός ταξί επιτέθηκε σε ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Αφορμή για τον διαπληκτισμό στάθηκε μια θέση στάθμευσης, την οποία ο ηλικιωμένος φέρεται να χρησιμοποίησε για να παρκάρει μια «γουρούνα» που ενοικιάζει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται. Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη θέση προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους.

Η άγρια επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τους απομακρύνουν και να εκτονώσουν την κατάσταση. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη «γουρούνα» και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Η άμεση απόλυση του οδηγού

Σε συνέχεια του περιστατικού, ο εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού ταξί ανακοίνωσε την άμεση απόλυσή του. Μιλώντας στο cyclades24.gr, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης υπογράμμισε ότι «από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρηση μου, μετά από αυτό που έκανε». Διευκρίνισε πως έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας με τον οδηγό.

Ο εργοδότης τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί. Καταδίκασε απερίφραστα τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον ηλικιωμένο συμπολίτη, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Προηγούμενη συνεργασία και δυσφήμιση

Ο εργοδότης αποκάλυψε ότι ο εν λόγω οδηγός εργαζόταν στην επιχείρησή του για περίπου τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο οδηγός δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, ο εργοδότης υπογράμμισε ότι ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τη μεγάλη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει το περιστατικό. Όπως ανέφερε, η πράξη αυτή πλήττει τόσο τον ίδιο προσωπικά και την επιχείρησή του, όσο και συνολικά τον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. Θεωρεί άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη.

Η υπόθεση στη δικαιοσύνη

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί ανέφερε επίσης ότι η υπόθεση έχει πλέον παραδοθεί στη Δικαιοσύνη. Όπως δήλωσε, οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες να διερευνήσουν πλήρως τα γεγονότα που συνέβησαν στην Πάρο.

Σκοπός της δικαστικής διαδικασίας είναι η απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν, μετά την εξέταση όλων των στοιχείων του περιστατικού.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki