Οδηγός ταξί στην Πάρο απολύθηκε από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν, μετά από ένα βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε για μια θέση στάθμευσης. Ο οδηγός επιτέθηκε σε ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, με την πράξη του να καταγράφεται σε βίντεο και να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Ο εργοδότης του οδηγού καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά και προχώρησε άμεσα στη λύση της εργασιακής συνεργασίας, ενώ η υπόθεση έχει πλέον παραδοθεί στη Δικαιοσύνη.

Το βίαιο περιστατικό στην Πάρο

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου, σε κεντρικό δρόμο της Πάρου, που ήταν ασφυκτικά γεμάτος από τουρίστες. Αφορμή στάθηκε μια διαφωνία για μια θέση στάθμευσης. Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος, ο οποίος είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, φέρεται να πάρκαρε μια «γουρούνα» (ATV) που ενοικιάζει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται, σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους.

Οι δύο άνδρες αρχικά διαπληκτίστηκαν σε υψηλούς τόνους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός ταξί όρμησε στον ηλικιωμένο, τον έπιασε από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη «γουρούνα» και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα πλάνα του βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται και ο ηλικιωμένος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τους απομακρύνουν και να εκτονώσουν την κατάσταση.

Άμεση αντίδραση του εργοδότη

Σε συνέχεια του περιστατικού και του σάλου που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο εργοδότης του οδηγού ταξί αντέδρασε άμεσα. Μιλώντας στο cyclades24.gr, ανακοίνωσε την απόλυση του συγκεκριμένου οδηγού, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου» και «Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρηση μου, μετά από αυτό που έκανε».

Ο εργοδότης υπογράμμισε ότι έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας, καθώς η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Καταδίκη της συμπεριφοράς και δυσφήμιση του κλάδου

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον ηλικιωμένο συμπολίτη. Δήλωσε ότι «η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα».

Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τη μεγάλη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει το περιστατικό, τόσο στον ίδιο προσωπικά και στην επιχείρησή του, όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου. «Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη», πρόσθεσε.

Η πορεία του οδηγού και η δικαιοσύνη

Ο εργοδότης ανέφερε πως ο συγκεκριμένος οδηγός εργαζόταν στην επιχείρησή του περίπου τρία χρόνια και «κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του».

Τέλος, ενημέρωσε ότι η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki