Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το κεφάλαιο του Superbet Super Cup, στρέφει πλέον το βλέμμα του στη νέα μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οι οποίες θα κρίνουν την είσοδο στη League Phase του Europa League. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προπονητής Χρήστος Κόντης προχώρησε στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής λίστας των ποδοσφαιριστών που θα είναι διαθέσιμοι για τα δύο αυτά κρίσιμα παιχνίδια.

Η ομάδα του ΟΦΗ στοχεύει στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, κάτι που αποτελεί σημαντικό στόχο για τον οργανισμό. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο εστιάζουν πλήρως στις επικείμενες «μάχες» με τους Βούλγαρους αντιπάλους.

Επιστροφές και απουσίες από την ευρωπαϊκή λίστα

Στην ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε ο Χρήστος Κόντης συμπεριλαμβάνεται ο Μπόρχα Γκονθάλεθ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης που πραγματοποιήθηκε στο ΒΑΚ, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Αντίθετα, εκτός λίστας έμεινε ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα φλεγμονής στην ηβική σύμφυση. Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί το προσεχές διάστημα. Επίσης, δεν συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Κοντεκάς, καθώς δεν έχει συμπληρώσει τη διετία που απαιτείται για να δηλωθεί στην Λίστα Β αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη να δηλωθεί στη Λίστα Β από τις 4 Σεπτεμβρίου και μετά, εφόσον ο Όμιλος συμμετάσχει στη League Phase.

Μια ανάλογη αλλαγή αναμένεται και για τον Σιτμαλίδη. Από τις 28 Αυγούστου και μετά, ο συγκεκριμένος παίκτης θα δηλωθεί από τη Λίστα Α στη Λίστα Β, καθώς τότε θα έχει συμπληρώσει τη διετία στην ομάδα, καλύπτοντας τις προϋποθέσεις.

Οι ημερομηνίες των αγώνων και η έδρα

Το πρώτο παιχνίδι των Κυπελλούχων Ελλάδας με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει οριστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Αυγούστου του 2026. Ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί τους Βούλγαρους αντιπάλους του στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την έναρξη της αναμέτρησης να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.

Η ρεβάνς ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου του 2026, επίσης στις 21:00. Ο επαναληπτικός αγώνας θα λάβει χώρα στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Εγγυημένη θέση σε ευρωπαϊκή φάση

Ανεξάρτητα από την έκβαση των δύο αναμετρήσεων με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο ΟΦΗ έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή League Phase. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού από την ομάδα της Βουλγαρίας στο Europa League, οι Κρητικοί θα βρεθούν στην τελική φάση του Conference League. Η εξασφαλισμένη αυτή θέση προσφέρει μια σημαντική σταθερότητα και συνέχεια στην ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου.

Οι αναλυτικές λίστες Α και Β

Η ομάδα του ΟΦΗ έχει δηλώσει τους παρακάτω ποδοσφαιριστές στις δύο ευρωπαϊκές λίστες:

Λίστα Α: Λίλο, Κατσικάς, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρομάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης.

Λίστα Β: Καλαφάτης, Ασμαριανάκης, Λαγουδάκης, Αντωνακάκης, Καινουργιάκης, Χνάρης.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta