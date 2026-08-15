Οδηγός ταξί στην Πάρο απολύθηκε από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν, μετά από βίαιη επίθεση σε ηλικιωμένο συμπολίτη για μια θέση στάθμευσης. Το περιστατικό, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) και καταγράφηκε σε βίντεο, προκάλεσε έντονη αίσθηση και την άμεση αντίδραση του εργοδότη του. Ο εργοδότης του οδηγού καταδίκασε απερίφραστα το συμβάν, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί.

Η άμεση απόλυση του οδηγού

Ο εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού ταξί ανακοίνωσε την απόλυσή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στο cyclades24.gr πως «Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου». Τόνισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη άμεσα μετά το περιστατικό βίας που ήρθε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας, καθώς ο συγκεκριμένος οδηγός «από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε».

Η απόφαση αυτή αποτελεί σαφή καταδίκη της βίαιης συμπεριφοράς του οδηγού, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονη αίσθηση. Ο εργοδότης υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να μην ανεχθεί τέτοιου είδους περιστατικά, προστατεύοντας τόσο την φήμη της επιχείρησής του όσο και την εικόνα του επαγγελματικού κλάδου των ταξί στην Πάρο.

Καταδίκη της βίαιης συμπεριφοράς

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί. Επισήμανε ότι ο επαγγελματικός χώρος των ταξί, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη, σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα βίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσπάθεια απομόνωσης του περιστατικού ως μεμονωμένης ενέργειας, η οποία δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Ιστορικό συνεργασίας και δυσφήμιση

Ο εργοδότης αποκάλυψε ότι ο εν λόγω οδηγός εργαζόταν στην επιχείρησή του περίπου τρία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, ο οδηγός «δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά», γεγονός που καθιστά το τωρινό περιστατικό ακόμα πιο απροσδόκητο.

Ωστόσο, ο εργοδότης υπογράμμισε ότι «ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του». Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τη μεγάλη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει το περιστατικό, τόσο σε αυτόν προσωπικά και στην επιχείρησή του, όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου.

Η αφορμή της επίθεσης και η παρέμβαση της δικαιοσύνης

Το βίαιο περισταστικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13/8) στην Πάρο, ανάμεσα στον οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο, με φόντο μια θέση στάθμευσης. Η άγρια επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας τους δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν και να εκτονώσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αφορμή στάθηκε η στάθμευση μιας «γουρούνας», την οποία ενοικιάζει η επιχείρηση του ηλικιωμένου υπαλλήλου, σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki