Συνελήφθη 35χρονος Ισραηλινός για εμπρησμό από αμέλεια στο Ρέθυμνο

Στη σύλληψη ενός 35χρονου υπηκόου Ισραήλ προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθές, 14 Αυγούστου 2026, στο νότιο Ρέθυμνο. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε ψησταριά σε περιοχή που βρισκόταν σε Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλαδή σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η φωτιά, η οποία απείλησε να λάβει μεγάλες διαστάσεις, τέθηκε τελικά υπό έλεγχο έπειτα από τέσσερις ώρες, χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η σύλληψη του 35χρονου Ισραηλινού

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου Ισραηλινού σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο 35χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 19:11, στη Δημοτική Ενότητα Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή του νότιου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια του 35χρονου, κατά τη χρήση ψησταριάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε χαρακτηριστεί ως Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλώνοντας πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Παρά την αρχική απειλή να λάβει διαστάσεις, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από τέσσερις ώρες, χάρη στην αποτελεσματική επέμβαση ισχυρών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πανελλαδικά στοιχεία για εμπρησμούς και πρόστιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα. Το συνολικό ύψος αυτών των προστίμων ανέρχεται στο ποσό του 1.136.593,21 ευρώ.

Επιπλέον, την ίδια χρονική περίοδο, έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές τις συλλήψεις, η συντριπτική πλειονότητα, συγκεκριμένα οι 267 (89,90%), αφορούν εμπρησμούς που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι υπόλοιπες 30 συλλήψεις (10,10%) αφορούν περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Η σημασία της πρόληψης και η ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει διαρκώς ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Για τον λόγο αυτό, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία.

Η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη είναι κρίσιμη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας συνεχείς ελέγχους για την άμεση απόδοση ευθυνών σε περίπτωση παραβάσεων.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos