Μια μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026 στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους του νησιού. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, οδηγώντας στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην έκδοση μηνυμάτων εκκένωσης για δύο οικισμούς.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι ισχυροί άνεμοι

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και από την πρώτη στιγμή έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τις φλόγες να καίνε αδιάκοπα. Η περιοχή της Ατσίτσας, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Οι συνθήκες που επικρατούν στο νησί είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 Μποφόρ. Αυτό καθιστά το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά απαιτητικό και αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις αρχές, η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4.

Μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ανεξέλεγκτης πορείας της φωτιάς, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές. Το πρώτο μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 16:30, ζητώντας από όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες.

Λίγο αργότερα, στις 18:15, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά για την περιοχή Πεύκο. Οι πολίτες που βρίσκονταν στον οικισμό Πεύκο κλήθηκαν να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τη Χώρα Σκύρου, χρησιμοποιώντας τον κεντρικό περιφερειακό δρόμο για την ασφαλή τους μετακίνηση.

Ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης και εθελοντές.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η ακτοπλοϊκή μεταφορά επιπλέον ενισχύσεων από την Κύμη Ευβοίας. Μεταξύ των δυνάμεων που φτάνουν στο νησί είναι 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, καθώς και 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Εύβοια, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη μάχη με τις φλόγες.

Η συμβολή των εναέριων μέσων στη μάχη με τις φλόγες

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση από αέρος, με σημαντικό αριθμό εναέριων μέσων να επιχειρούν περιοδικά πάνω από την πληγείσα περιοχή. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο των εναέριων δυνάμεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των ρίψεων.

Συνολικά, 16 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις κατοικημένες περιοχές. Η συντονισμένη δράση επίγειων και εναέριων δυνάμεων συνεχίζεται αδιάκοπα, υπό τις δύσκολες συνθήκες των ισχυρών ανέμων.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos