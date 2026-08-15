Φωτιά στη Σκύρο: Συναγερμός για εκκενώσεις οικισμών και ενίσχυση των δυνάμεων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο. Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου και των ισχυρών ανέμων, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από τους οικισμούς Άγιος Φωκάς και Πεύκο.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και αρχική κινητοποίηση

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της νήσου Σκύρου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμες για την κατάσβεσή της. Στην αρχική επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές και 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία συνέδραμαν από αέρος. Την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων ενίσχυσαν και υδροφόρες του δήμου Σκύρου, συμβάλλοντας στην παροχή νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ενίσχυση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν πολύ γρήγορα, καθώς η κατάσταση απαιτούσε άμεση κλιμάκωση. Για το έργο της κατάσβεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν τη συμμετοχή 10 πυροσβεστών με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούσαν στο μέτωπο της φωτιάς.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα για να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις. Επιπρόσθετα, από την Κύμη Ευβοίας μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ. Αεροπορικώς, με αεροσκάφος C27 από την Ελευσίνα, μεταφέρθηκαν 28 πυροσβέστες από την 1η ΕΜΟΔΕ και από τη Στερεά Ελλάδα, προσφέροντας περαιτέρω ενίσχυση.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερο, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται ειδικά για τον συντονισμό όλων των εναέριων μέσων που επιχειρούν στην περιοχή.

Μηνύματα εκκένωσης από το 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 16:31 και καλούσε σε απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς.

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εστάλη ένα νέο μήνυμα από το 112, το οποίο ζητούσε την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πεύκο, με κατεύθυνση προς τη Χώρα Σκύρου, χρησιμοποιώντας επίσης τον κεντρικό περιφερειακό δρόμο για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Οι συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και η έρευνα

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή της Ατσίτσας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Επιπλέον, η περιοχή είχε χαρακτηριστεί σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στη δασική έκταση της Σκύρου.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast