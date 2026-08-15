Φωτιά στη σκύρο: Συναγερμός 112 για εκκένωση του αγίου φωκά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της νήσου Σκύρου. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της. Λίγο αργότερα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την εκκένωση του οικισμού Άγιος Φωκάς, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η αρχική κινητοποίηση

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 16:00. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην αρχική επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από εθελοντές, και 3 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού. Σημαντική ήταν και η συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου.

Το μήνυμα του 112 για εκκένωση

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Το μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν άμεσα.

Συγκεκριμένα, η οδηγία προς τους πολίτες ήταν να κατευθυνθούν προς τις Αχερούνες, χρησιμοποιώντας τον κεντρικό περιφερειακό δρόμο. Το μήνυμα τόνιζε την ανάγκη να ακολουθούνται οι οδηγίες των Αρχών για την ασφαλή απομάκρυνση από την επικίνδυνη ζώνη.

Ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης

Καθώς η πυρκαγιά εξελισσόταν, οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύθηκαν περαιτέρω. Αρχικά, οι επίγειες δυνάμεις αυξήθηκαν σε 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνεχίστηκε η συνδρομή των εθελοντών. Επιπλέον, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Στον αέρα, η αεροπυρόσβεση ενισχύθηκε σημαντικά, με τη διάθεση συνολικά 6 αεροσκαφών και 4 ελικοπτέρων. Ένα από τα ελικόπτερα είχε ως αποστολή τον συντονισμό των εναέριων μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα στις ρίψεις νερού.

Δυσχέρειες λόγω ανέμων και κινδύνου για οικισμούς

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, καθιστώντας την αντιμετώπισή της ιδιαίτερα απαιτητική. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία.

Στην περιοχή υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο κρίσιμη και επιβάλλει την άμεση και συντονισμένη δράση των αρχών για την προστασία των περιουσιών και, κυρίως, των ανθρώπινων ζωών.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η έρευνα θα προσπαθήσει να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην δασική έκταση της Ατσίτσας.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast