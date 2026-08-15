Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά στην Τήνο εν μέσω ισχυρών ανέμων

Μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος της νήσου Τήνου, οριοθετήθηκε με εξαιρετική ταχύτητα μέσα σε μόλις 15 λεπτά. Το περιστατικό, για το οποίο ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45, αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η γρήγορη επέμβαση ήταν καθοριστική, δεδομένου ότι στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 9 μποφόρ.

Άμεση κινητοποίηση και αποτελεσματική οριοθέτηση

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος της Τήνου, γεγονός που απαιτούσε άμεση αντίδραση. Η ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έγινε το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 2026, στις 16:45 περίπου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επιχείρησης.

Η ανταπόκριση των δυνάμεων ήταν άμεση. Περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία βρίσκονταν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προσέγγισαν το σημείο χωρίς καθυστέρηση. Με συντονισμένες ενέργειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά σε ένα εντυπωσιακά σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 15 λεπτών, αποτρέποντας έτσι την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή της.

Οι δυνάμεις που συνέβαλαν στην κατάσβεση

Για την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού, κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα έσπευσαν στο σημείο της πυρκαγιάς, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στο έργο της κατάσβεσης και του περιορισμού της εστίας.

Εκτός από το προσωπικό και τα μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση συνέδραμαν και Εθελοντές. Η συμβολή τους ήταν σημαντική, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις και συμβάλλοντας στην αποτελεσματική και ταχεία οριοθέτηση της φωτιάς, υπό τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν.

Ο κίνδυνος από τους ισχυρούς ανέμους

Η περιοχή της Τήνου δοκιμαζόταν από πολύ ισχυρούς ανέμους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι αυτοί, που ξεπερνούσαν τα 9 μποφόρ, αποτελούσαν έναν σοβαρό παράγοντα κινδύνου, καθώς θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και να δυσχεράνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Επιπλέον, η περιοχή του Τριαντάρου, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4. Αυτό υπογραμμίζει την κρισιμότητα της άμεσης επέμβασης και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για την οριοθέτηση της εστίας, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την επιτυχή οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Για τον σκοπό αυτό, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Το κλιμάκιο θα αναλάβει την ενδελεχή εξέταση όλων των δεδομένων και των στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Τριαντάρος της Τήνου. Η διερεύνηση αυτή είναι απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos