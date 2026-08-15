Φωτιά στη Σαμοθράκη: ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, ήχησε το 112

Μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου στην περιοχή Ξηροπόταμος της Σαμοθράκης. Το συμβάν κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση, ενώ παράλληλα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 18:00.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Ξηροπόταμο της Σαμοθράκης, κινητοποιήθηκαν άμεσα δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με πέντε οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις.

Επιπλέον, για την ενίσχυση του έργου της πυρόσβεσης, παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι επίγειες δυνάμεις εργάζονται αδιάκοπα για τον περιορισμό της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Εναέρια μέσα στην επιχείρηση

Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, η οποία κρίθηκε απαραίτητη λόγω των συνθηκών, συμμετέχουν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από την περιοχή του Ξηροποτάμου, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για να συμβάλουν στον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η κινητοποίηση των εναέριων μέσων είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση της φωτιάς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι δυσχερής. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αναχαίτιση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα εκδόθηκε από την υπηρεσία 112 στις 18:27 το απόγευμα του Σαββάτου, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Το μήνυμα απευθυνόταν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στον Ξηροπόταμο της Σαμοθράκης.

Στο περιεχόμενο του μηνύματος, οι κάτοικοι καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους. Το μήνυμα ανέφερε συγκεκριμένα: «⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣???? Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπόταμος της Νήσου #Σαμοθράκης‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχώνℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice».

Υψηλός κίνδυνος και ισχυροί άνεμοι

Οι συνθήκες στην περιοχή της Σαμοθράκης κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς χαρακτηρίζονται από ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι άνεμοι συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, καθιστώντας την αντιμετώπισή της πιο δύσκολη.

Επιπλέον, η περιοχή είχε ταξινομηθεί σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4. Αυτή η ταξινόμηση υπογραμμίζει την αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στον Ξηροπόταμο της Σαμοθράκης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Έβρου. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει την πλήρη εξέταση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους κατοίκους της Σαμοθράκης.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast