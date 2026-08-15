Φωτιά στη Σκύρο: Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για εκκένωση οικισμών, ενισχύονται οι δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα της νήσου Σκύρου. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, καλώντας τους κατοίκους συγκεκριμένων οικισμών να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Άμεση κινητοποίηση και αρχικές δυνάμεις

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00. Αρχικά, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, με την υποστήριξη εθελοντών και 3 πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς από αέρος.

Οι δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή Ατσίτσα, όπου η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε δασική έκταση. Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε αναγκαία, καθώς η περιοχή αντιμετώπιζε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ενίσχυση των επίγειων και εναέριων μέσων

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν πλέον μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και επιπλέον εθελοντές. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σημαντική ενίσχυση υπήρξε και στα εναέρια μέσα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των επιχειρήσεων από αέρος. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Μηνύματα 112 για εκκένωση οικισμών

Λίγο μετά τις 16:30, συγκεκριμένα στις 16:31, εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112. Το μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς να απομακρυνθούν. Η κατεύθυνση που δόθηκε για την ασφαλή μετακίνηση ήταν προς τις Αχερούνες, μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου.

Αργότερα, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εστάλη ένα νέο μήνυμα από το 112. Αυτή τη φορά, το μήνυμα αφορούσε την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Πεύκο. Η οδηγία για τους κατοίκους του Πεύκου ήταν να κινηθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα Σκύρου.

Δύσκολες συνθήκες και έρευνα για τα αίτια

Οι προσπάθειες κατάσβεσης διεξάγονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Η περιοχή είχε χαρακτηριστεί σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ανήκοντας στην κατηγορία 4.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast