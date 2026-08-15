Η Αθήνα πόλη-«φάντασμα» τον Δεκαπενταύγουστο

Η συνήθως πολύβουη Αθήνα διάγει σήμερα την πιο ήσυχη ημέρα της, καθώς οι δρόμοι της έχουν ερημώσει λόγω της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου. Η πρωτεύουσα μοιάζει με πόλη-«φάντασμα», αποτέλεσμα της απουσίας των αδειούχων του Αυγούστου που έχουν αναχωρήσει για τις διακοπές τους. Οι εικόνες που καταγράφονται από διάφορα σημεία της πόλης είναι χαρακτηριστικές της ασυνήθιστης ηρεμίας που επικρατεί.

Εικόνες από έρημους δρόμους και πλατείες

Εντυπωσιακές εικόνες, τραβηγμένες τόσο από το έδαφος όσο και με τη χρήση drone, δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Orange Press Agency. Αυτές οι λήψεις αποτυπώνουν με σαφήνεια τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας να μοιάζουν σαν να έχουν «παγώσει» στον χρόνο, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο τοπίο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η κίνηση των οχημάτων είναι ελάχιστη, προσδίδοντας στην πόλη μια πρωτόγνωρη ησυχία που σπάνια συναντάται.

Συγκεκριμένα, οδικές αρτηρίες όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, που σε άλλες περιόδους σφύζουν από ζωή και κυκλοφοριακή κίνηση, παρουσιάζουν σήμερα μια εικόνα σχεδόν πλήρους εγκατάλειψης. Η απουσία του συνηθισμένου κυκλοφοριακού φόρτου είναι εμφανής, μετατρέποντας τις κεντρικές λεωφόρους σε σχεδόν άδειους δρόμους, κάτι που συμβαίνει κατά διαστήματα.

Ποιοι παραμένουν στην πρωτεύουσα

Παρά τη γενική ερήμωση, τα κεντρικά σημεία της Αθήνας δείχνουν να έχουν «παραδοθεί» σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Πρόκειται κυρίως για τους τουρίστες που επιλέγουν την ελληνική πρωτεύουσα ως προορισμό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς και για τους εργαζόμενους που, για διάφορους λόγους, παραμένουν στην πόλη. Αυτοί οι επισκέπτες και οι κάτοικοι αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που κινείται στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η παρουσία τους είναι πιο αισθητή στις τουριστικές περιοχές και τα ιστορικά κέντρα, όπου η κίνηση παραμένει σε ένα σχετικό επίπεδο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες γειτονιές και τους εμπορικούς δρόμους που έχουν αδειάσει. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική για την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, όταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Αθήνας απουσιάζει, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης εκτός πόλεως.

Η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου

Τις ημέρες που προηγήθηκαν του Δεκαπενταύγουστου, η κατάσταση στους δρόμους και τα σημεία εξόδου της πρωτεύουσας ήταν εντελώς διαφορετική. Η κίνηση υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της Αθήνας ξεκινούσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική συμφόρηση σε διάφορα σημεία, καθώς οι εκδρομείς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, ακόμη και παρά τα απαγορευτικά απόπλου που είχαν τεθεί σε ισχύ σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών. Επίσης, οι σταθμοί των ΚΤΕΛ δέχτηκαν μεγάλο όγκο επιβατών, ενώ οι έξοδοι των εθνικών οδών παρουσίασαν αυξημένη ροή οχημάτων, καθώς οι εκδρομείς κατευθύνονταν προς τους προορισμούς τους ανά την Ελλάδα.

Άνετες μετακινήσεις για τους παραμένοντες

Για τους λίγους ντόπιους κατοίκους που επέλεξαν ή αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Αθήνα κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, υπάρχει μία σημαντική παρηγοριά. Η απουσία του συνηθισμένου κυκλοφοριακού φόρτου και της πολυκοσμίας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άνετες και γρήγορες μετακινήσεις εντός της πόλης, χωρίς το άγχος της καθημερινότητας.

Οι δρόμοι είναι άδειοι και η εύρεση θέσης στάθμευσης είναι πολύ πιο εύκολη από κάθε άλλη στιγμή του έτους, κάνοντας τις μετακινήσεις στην Αθήνα πιο ευχάριστες. Αυτή η ασυνήθιστη ηρεμία επιτρέπει στους παραμένοντες να απολαύσουν την πρωτεύουσα με έναν διαφορετικό ρυθμό, μακριά από την ένταση και το στρες που χαρακτηρίζει την πόλη τις υπόλοιπες περιόδους.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader