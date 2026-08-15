Σοβαρό επεισόδιο βίας εκτυλίχθηκε στην Πάρο την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, όταν ένας οδηγός ταξί επιτέθηκε σε έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Η ένταση προκλήθηκε από μια διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ σε κεντρικό σημείο του νησιού. Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε βίντεο, οδήγησε σε ανταλλαγή ύβρεων και στη συνέχεια σε ξυλοδαρμό, με τον υπάλληλο να χρειάζεται ιατρική φροντίδα.

Η αφορμή της έντασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή του επεισοδίου ήταν η προσπάθεια του ηλικιωμένου υπαλλήλου να παρκάρει μια γουρούνα, που ανήκει στην εταιρεία ενοικίασης οχημάτων όπου εργάζεται. Ο υπάλληλος φέρεται να στάθμευσε το όχημα σε μια θέση που, κατά τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα δικά τους οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πιάτσα των ταξί, σε κεντρικό δρόμο της Πάρου, ένα νησί που την συγκεκριμένη περίοδο είναι ασφυκτικά γεμάτο από τουρίστες. Η διαφωνία για τη χρήση του χώρου στάθμευσης οδήγησε γρήγορα σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο ανδρών.

Η σφοδρή επίθεση και η ανταλλαγή χτυπημάτων

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που κατέγραψε το συμβάν, οι δύο άνδρες αρχικά αντάλλαξαν βαριές ύβρεις. Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα μετατράπηκε σε σωματική επίθεση, όταν ο οδηγός ταξί όρμησε στον ηλικιωμένο υπάλληλο.

Ο οδηγός ταξί έπιασε τον υπάλληλο από τον λαιμό, τον έριξε πάνω στη γουρούνα και τον χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο. Στα ίδια πλάνα φαίνεται και ο ηλικιωμένος υπάλληλος να αντεπιτίθεται, χτυπώντας τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Το τέλος του επεισοδίου και οι συνέπειες

Το άγριο επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων παρευρισκομένων, οι οποίοι χώρισαν τους δύο άνδρες. Ο ηλικιωμένος υπάλληλος, ο οποίος δέχθηκε αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, μεταφέρθηκε για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ζωή του υπαλλήλου δεν κινδυνεύει. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρξε κάποια καταγγελία στην αστυνομία για το περιστατικό βίας.

Σχόλια από κατοίκους του νησιού

Άνθρωποι που ζουν στο νησί απέδωσαν το συγκεκριμένο επεισόδιο στην έλλειψη επαρκούς αστυνόμευσης στην πιάτσα των ταξί. Κατά την άποψή τους, η απουσία σαφών κανονισμών και ελέγχου δεν καθιστά ξεκάθαρο ποιος και πού μπορεί να σταθμεύει τα οχήματά του.

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνουν, δημιουργεί συχνά προβλήματα και εντάσεις μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών και άλλων χρηστών των χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης τουριστικής κίνησης όπως η τρέχουσα.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki