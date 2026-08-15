Αυτοκίνητο εισχώρησε σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη προκαλώντας αναστάτωση

Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο εισχώρησε στο εσωτερικό του, διαλύοντας την εξωτερική του τζαμαρία. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα το μαύρο όχημα να ακινητοποιηθεί ανάμεσα στα τραπέζια της επιχείρησης, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι εικόνες μετά το συμβάν καταγράφηκαν σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η εισχώρηση του οχήματος

Ένα αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, προκαλώντας αναστάτωση και εκτεταμένες ζημιές. Το περιστατικό συνέβη όταν το όχημα εισχώρησε στο εσωτερικό της επιχείρησης, περνώντας μέσα από την εξωτερική τζαμαρία της. Το μαύρο ΙΧ, αφού διέσχισε τη γυάλινη πρόσοψη, ακινητοποιήθηκε ανάμεσα στα τραπέζια του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, το όχημα εισήλθε αρκετά μέτρα εντός του χώρου εστίασης, φτάνοντας σε μικρή απόσταση από τον πάγκο της επιχείρησης. Η απρόσμενη αυτή εισχώρηση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βρεθεί σε ένα σημείο όπου κανονικά κινούνται οι πελάτες και το προσωπικό, δημιουργώντας ένα σοκαριστικό θέαμα για τους παρευρισκόμενους.

Οι εκτεταμένες υλικές ζημιές

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την πορεία του οχήματος ήταν εκτεταμένες. Η εξωτερική τζαμαρία του καταστήματος διαλύθηκε ολοσχερώς, με τα σπασμένα γυαλιά να καλύπτουν το δάπερο της επιχείρησης. Κομμάτια από τη σπασμένη γυάλινη πρόσοψη ήταν διάσπαρτα σε όλο τον χώρο, καθιστώντας τον αδιάβατο.

Εκτός από την τζαμαρία, τραπέζια και καρέκλες μετακινήθηκαν βίαια από τη θέση τους, ενώ πολλά από αυτά βρέθηκαν πεταμένα παντού στο εσωτερικό του καταστήματος. Η εικόνα που διαμορφώθηκε μετά το συμβάν έδειχνε έναν χώρο που είχε υποστεί σημαντικές καταστροφές, με έπιπλα και θραύσματα να βρίσκονται σε κάθε γωνιά.

Οι εικόνες από τα βίντεο του TikTok

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok κατέγραψαν τις εικόνες αμέσως μετά το περιστατικό, προσφέροντας μια λεπτομερή οπτική του τι συνέβη. Στα πλάνα, το μαύρο ΙΧ φαίνεται καθαρά ακινητοποιημένο μέσα στον χώρο της εστίασης, έχοντας περάσει μέσα από τη γυάλινη πρόσοψη της επιχείρησης. Το όχημα έχει εισχωρήσει αρκετά μέτρα στο εσωτερικό, φτάνοντας βαθιά μέσα στον χώρο εξυπηρέτησης.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κατάστημα τη στιγμή του συμβάντος, ή έφτασαν αμέσως μετά, παρακολουθούν εμφανώς αναστατωμένοι όσα έχουν συμβεί. Τα βίντεο αποτυπώνουν την έκπληξη και την ανησυχία τους μπροστά στο ασυνήθιστο θέαμα του αυτοκινήτου μέσα στην επιχείρηση, καθώς και τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν.

Τα σχόλια των χρηστών

Οι αναρτήσεις των βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύτηκαν από χαρακτηριστικά σχόλια και λεζάντες που αποτύπωναν την ατμόσφαιρα. Σε μία από τις αναρτήσεις, η λεζάντα ανέφερε: «Αυτή η συνάντηση δεν έπρεπε να γίνει», εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την έκπληξη και την απροσδόκητη φύση του συμβάντος.

Ένα άλλο βίντεο συνοδεύτηκε από ένα σχόλιο με χιουμοριστική διάθεση, το οποίο έγραφε: «Έχει δύσκολέψει η δουλειά, παιδιά». Αυτό το σχόλιο υπογράμμιζε την ασυνήθιστη και απρόβλεπτη κατάσταση που βρέθηκαν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, καθώς η επιχείρηση μετατράπηκε σε σκηνή ατυχήματος.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos