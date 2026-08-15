Εξαρθρώθηκε βαλκανική μαφία ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη: 324 κιλά κάνναβης κρυμμένα σε ανακυκλώσιμα

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ως φερόμενα μέλη διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης. Η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε την Ελλάδα ως ενδιάμεσο πέρασμα για τη μεταφορά ναρκωτικών από την Αλβανία με τελικό προορισμό την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 324 κιλά κάνναβης, κρυμμένα σε φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των Αρχών. Το πρωί της Παρασκευής (14/8), διεξήχθη ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περίκλειστο χώρο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 58 και 43 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης. Στη δικογραφία της υπόθεσης έχει συμπεριληφθεί και ένας ακόμη αλλοδαπός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, και αυτή τη στιγμή αναζητείται.

Η διαδρομή των ναρκωτικών και η μέθοδος της οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει μια οργανωμένη διαδρομή για τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης. Τα ναρκωτικά ξεκινούσαν από την Αλβανία, διέσχιζαν την ελληνική επικράτεια ως ενδιάμεσο πέρασμα και είχαν τελικό προορισμό την Τουρκία.

Η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και επαγγελματική υποδομή, χρησιμοποιώντας φορτηγά οχήματα διεθνών μεταφορών για τη μεταφορά των ουσιών. Για την απόκρυψη των ναρκωτικών και την κάλυψη των μετακινήσεων, αξιοποιούσαν νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες δημιουργούνταν εντός των φορτίων, προσδίδοντας νομιμοφάνεια στις μεταφορές.

Η ανακάλυψη των κρυμμένων ουσιών

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν στον περίκλειστο χώρο της Θεσσαλονίκης να κατέχουν οκτώ παλέτες με φορτίο χαρτιού προς ανακύκλωση. Τέσσερις από αυτές τις παλέτες βρίσκονταν εντός ενός επικαθήμενου οχήματος, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ήταν τοποθετημένες δίπλα σε αυτό.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό των φορτίων είχαν διαμορφωθεί ειδικές κρύπτες. Εκεί βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη. Το συνολικό βάρος των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε 324 κιλά και 474 γραμμάρια περίπου, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά και διακίνησή τους στην Τουρκία.

Οι διακριτοί ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους για την επίτευξη του σκοπού τους. Ο μη συλληφθείς αλλοδαπός φέρεται να είχε αναλάβει τον γενικό συντονισμό των ενεργειών στην Ελλάδα για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο αναζητούμενος είχε την ευθύνη για την ανεύρεση κατάλληλων χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των ναρκωτικών, καθώς και για τη διαμόρφωση των κρυπτών εντός των φορτίων χαρτιού προς ανακύκλωση. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές και συντόνιζε τους οδηγούς των φορτηγών οχημάτων για την περαιτέρω μεταφορά των ναρκωτικών από την Ελλάδα προς την Τουρκία.

Ο 58χρονος συλληφθείς είχε αναλάβει την υποστήριξη των ενεργειών που αφορούσαν στη μεταφορά, την απόκρυψη και την παράδοση των ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Τέλος, ο 43χρονος ήταν επιφορτισμένος με την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την απόκρυψή τους εντός των ειδικά διαμορφωμένων κρυπτών στα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, με σκοπό τη μεταφορά τους, μέσω της ελληνικής επικράτειας, προς την Τουρκία.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit