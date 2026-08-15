Λουόμενοι αγνοούν την απαγόρευση και κάνουν βουτιές από το τραμπολίνο στην παραλία Έλλη της Ρόδου

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες από την παραλία Έλλη της Ρόδου, όπου λουόμενοι συνεχίζουν να πραγματοποιούν βουτιές από το ιστορικό Τραμπολίνο, παρά τη σφράγιση και την απαγόρευση χρήσης του. Η κατασκευή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, με το Λιμενικό Σώμα να επεμβαίνει προκειμένου να αποτρέψει την προσέγγιση στον επικίνδυνο βατήρα. Οι ενέργειες των λουομένων αγνοούν τις σοβαρές προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια του τραμπολίνου, δημιουργώντας κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Η επικίνδυνη χρήση του σφραγισμένου τραμπολίνου

Παρά τις σαφείς ενδείξεις σφράγισης και την επίσημη απαγόρευση χρήσης, αρκετοί λουόμενοι στην παραλία Έλλη της Ρόδου επιμένουν να ανεβαίνουν στο ιστορικό Τραμπολίνο και να πραγματοποιούν βουτιές. Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές, καθώς οι εικόνες δείχνουν ανθρώπους να αγνοούν πλήρως τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την προστασία τους.

Οι ενέργειες αυτές θέτουν τον εαυτό τους σε άμεσο κίνδυνο, καθώς η κατασκευή έχει κριθεί ακατάλληλη. Η συνεχής προσπάθεια των λουομένων να χρησιμοποιήσουν τον βατήρα, παρά την απαγόρευση, αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και συμμόρφωσης με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του κοινού.

Οι προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια

Το ιστορικό Τραμπολίνο στην παραλία Έλλη έχει σφραγιστεί και η χρήση του έχει απαγορευτεί λόγω σοβαρών προβλημάτων που αφορούν τη στατική του επάρκεια. Ήδη από το 2025, είχαν διατυπωθεί σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της κατασκευής, καθιστώντας σαφές ότι η χρήση της εγκυμονεί κινδύνους.

Οι προειδοιώσεις αυτές υπογραμμίζουν τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, εάν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον βατήρα. Οι αρμόδιες αρχές έλαβαν την απόφαση να σφραγίσουν το τραμπολίνο ακριβώς για να αποτρέψουν τυχόν ατυχήματα, βασιζόμενες σε εκτιμήσεις για την ασφάλεια της κατασκευής.

Η παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος

Αντιμέτωπο με την επίμονη προσπάθεια των λουομένων να χρησιμοποιήσουν το σφραγισμένο Τραμπολίνο, το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει δράση. Σκάφος του Λιμενικού επιχειρεί στην περιοχή της παραλίας Έλλη, με στόχο να απομακρύνει όσους πλησιάζουν ή προσπαθούν να ανέβουν στον επικίνδυνο βατήρα.

Η παρουσία του Λιμενικού είναι απαραίτητη για την επιβολή της απαγόρευσης και την προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση της κατασκευής. Οι ενέργειες του Λιμενικού αποσκοπούν στην αποτροπή περαιτέρω παραβιάσεων των μέτρων ασφαλείας και στην εξασφάλιση ότι οι προειδοποιήσεις για τη στατική επάρκεια του τραμπολίνου δεν θα αγνοηθούν.

Οι λόγοι της απαγόρευσης και η σφράγιση

Η απόφαση για τη σφράγιση και την απαγόρευση χρήσης του ιστορικού Τραμπολίνου στην παραλία Έλλη της Ρόδου ελήφθη αυστηρά για λόγους ασφαλείας. Το Λιμεναρχείο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, καθώς οι σοβαρές προειδοποιήσεις για την κατάσταση της κατασκευής καθιστούσαν επιτακτική την άμεση παύση της λειτουργίας του.

Η σφράγιση αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους λουόμενους ότι η χρήση του βατήρα είναι επικίνδυνη και ότι οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή είναι υπαρκτοί. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ιστορικό σημείο της παραλίας, η προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια των επισκεπτών και στην αποφυγή τυχόν ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκληθούν από την κακή στατική επάρκεια του τραμπολίνου.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos