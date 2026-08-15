Πυρκαγιά στην Τήνο: κινητοποίηση δυνάμεων στον Τριαντάρο εν μέσω ισχυρών ανέμων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος της νήσου Τήνου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:45, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό κίνδυνο, συγκεκριμένα στην κατηγορία 4, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν, ξεπερνώντας τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η κινητοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή του Τριαντάρου για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν. Επιπλέον, για την ενίσχυση της παροχής νερού και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν τεθεί στη διάθεση των πυροσβεστικών δυνάμεων υδροφόρες του Δήμου Τήνου.

Οι επικίνδυνες συνθήκες στην περιοχή

Η περιοχή του Τριαντάρου στην Τήνο, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, έχει καταταχθεί στην κατηγορία 4, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθιστώντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν σημαντικά την κατάσβεση και την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι άνεμοι αυτοί ξεπερνούν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον και συμβάλλοντας στην ταχύτατη εξάπλωση των φλογών σε χαμηλή βλάστηση.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις επίπονες προσπάθειες κατάσβεσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει και η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεση.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα διενεργήσει ενδελεχή έρευνα στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να προσδιορίσει με ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Η διερεύνηση των αιτιών είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού και την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον, εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast