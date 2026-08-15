Πτήση εφιάλτης χωρίς κλιματισμό: Οι επιβάτες λιποθυμούσαν και έκαναν εμετό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών

Μια αεροπορική πτήση της Ryanair μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη για τους επιβάτες της, όταν το αεροσκάφος καθυστέρησε σημαντικά να αναχωρήσει. Η πτήση, με αριθμό FR7268, επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο από τη Μάλτα προς το Μπέρμιγχαμ τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου. Ωστόσο, η αναμονή στο έδαφος, χωρίς τη λειτουργία του κλιματισμού, οδήγησε σε αφόρητες συνθήκες εντός της καμπίνας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας σε δεκάδες επιβάτες.

Παρατεταμένη αναμονή και αφόρητη ζέστη

Το αεροσκάφος παρέμεινε στο έδαφος για τουλάχιστον μία ώρα πριν την αναχώρηση, με τους επιβάτες να βρίσκονται ήδη επιβιβασμένοι. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης αναμονής, το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργούσε καθόλου, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες εντός της καμπίνας να ανεβαίνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Οι επιβάτες περιέγραψαν ότι «έβρασαν» από τη ζέστη, βιώνοντας μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και επικίνδυνη κατάσταση.

Η απουσία δροσισμού για περισσότερο από μία ώρα, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της πτήσης, προκάλεσε έντονη αναστάτωση και εκνευρισμό σε όλους τους επιβάτες. Η ατμόσφαιρα εντός του αεροσκάφους ήταν αποπνικτική, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δοκίμασε τις αντοχές των ανθρώπων που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι.

Συμπτώματα λιποθυμίας και πανικού

Οι συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών δεν άργησαν να φανούν στους επιβάτες. Ορισμένοι άρχισαν να λιποθυμούν, ενώ άλλοι έκαναν εμετό λόγω της αδιαθεσίας. Μια επιβάτιδα, περιγράφοντας την εφιαλτική εμπειρία, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι λιποθύμησαν και δεν γνώριζε πόσοι ακριβώς έκαναν εμετό. Η ίδια ένιωσε την ανάγκη να κάνει εμετό, γεγονός που της προκάλεσε κρίση πανικού, καθώς έχει φοβία με τον εμετό.

Πέρα από τις λιποθυμίες και τους εμετούς, πολλοί επιβάτες άρχισαν να αισθάνονται σωματικά αδιαθεσία, ενώ ορισμένοι, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από την αφόρητη ζέστη, άρχισαν να βγάζουν τα ρούχα τους. Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι επιβάτες φάνηκαν «εξαιρετικά ταλαιπωρημένοι» από τις συνθήκες που επικρατούσαν. Παρά τη δυσμενή κατάσταση, δεν προσφέρθηκε νερό στους επιβάτες, επιδεινώνοντας την ταλαιπωρία τους.

Οι προσπάθειες του πληρώματος και η αγνόηση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της επιβάτιδας, το πλήρωμα καμπίνας επέδειξε υπευθυνότητα και προσπάθησε να προστατεύσει τους επιβάτες. Είχε ζητήσει από τους επιβάτες να μην επιβιβαστούν στο αεροσκάφος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του κλιματισμού. Ωστόμως, αυτό το αίτημα, που θα μπορούσε να αποτρέψει την ταλαιπωρία, αγνοήθηκε από «τους υπόλοιπους εργαζόμενους» της εταιρείας.

Ως συνέπεια αυτής της αγνόησης, το πλήρωμα καμπίνας βρέθηκε αντιμέτωπο με την οργή και την αγανάκτηση των επιβατών, παρόλο που δεν έφερε καμία ευθύνη για την κατάσταση. Η επιβάτιδα επαίνεσε τη στάση του πληρώματος, τονίζοντας ότι ήταν αυτοί που κλήθηκαν να διαχειριστούν τις έντονες αντιδράσεις των ταλαιπωρημένων επιβατών, παρόλο που δεν ήταν υπαίτιοι για την έλλειψη κλιματισμού και την καθυστέρηση.

Η απογείωση και η δήλωση της Ryanair

Μετά από την παρατεταμένη αναμονή και τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες, το αεροσκάφος απογειώθηκε. Μόνο μετά την απογείωση, το σύστημα κλιματισμού άρχισε επιτέλους να λειτουργεί, προσφέροντας την πολυπόθητη ανακούφιση από την αφόρητη ζέστη που είχε επικρατήσει εντός της καμπίνας για περισσότερο από μία ώρα.

Από την πλευρά της αεροπορικής εταιρείας, εκπρόσωπος της Ryanair προέβη σε δήλωση στη The Mirror, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη πτήση είχε καθυστερήσει. Η δήλωση αυτή περιορίστηκε στην αναφορά της καθυστέρησης, χωρίς να δίνονται επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τα προβλήματα στον κλιματισμό ή τις συνθήκες που βίωσαν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta