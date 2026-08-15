Τραγικό τέλος είχε μια 74χρονη γυναίκα στον Βαρνάβα το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου 2026, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε βαθύ ρέμα. Το όχημα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές, οι οποίοι επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό της.

Εκτροπή οχήματος σε βαθύ ρέμα

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 19:30 την Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026, όταν η 74χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε ένα βαθύ ρέμα στην περιοχή του Βαρνάβα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος από τον δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η 74χρονη γυναίκα ακολουθούσε συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή και γνώριζε τον δρόμο, έχοντας περάσει από το σημείο και στο παρελθόν. Ο δρόμος όπου σημειώθηκε το τροχαίο χαρακτηρίζεται από τους κατοίκους και τους εθελοντές ως στενός και επικίνδυνος.

Άμεση κινητοποίηση διασωστών και εθελοντών

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με οχήματα από τη Νέα Μάκρη και τον Αυλώνα. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επίσης εθελοντές από τον Βαρνάβα, καθώς και εθελοντές πυροσβέστες από τις ομάδες Γραμματικού και Βαρνάβα.

Οι εθελοντές έφτασαν πρώτοι στο σημείο του δυστυχήματος. Όπως περιγράφει ο Θανάσης Κατσίκης, εθελοντής της ομάδας Βαρνάβα, όταν έφτασαν αντίκρισαν το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο μέσα στο ρέμα. Δύο συνάδελφοί του κατέβηκαν αμέσως και διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ακόμα λίγο σφυγμό, δηλαδή «δεν είχε φύγει από τη ζωή εκείνη την ώρα».

Οι προσπάθειες απεγκλωβισμού

Οι διασώστες και οι εθελοντές κατέβηκαν στο δύσβατο σημείο του ρέματος, όπου βρισκόταν το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, πυροσβέστες και εθελοντές προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν την 74χρονη γυναίκα, γνωρίζοντας ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο για την κατάστασή της.

Ο Μαρίνος Μισόκαλος, εθελοντής της ομάδας Βαρνάβα, περιέγραψε ότι η γυναίκα βρισκόταν ανάποδα μέσα στο αυτοκίνητο και χωρίς τις αισθήσεις της. Οι προσπάθειες για να μπουν μέσα στο όχημα ήταν αρχικά δύσκολες. Σε περίπου πέντε λεπτά, έφτασε και η Πυροσβεστική, μαζί με άλλες εθελοντικές ομάδες, και τελικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 74χρονη.

Μαρτυρίες κατοίκων και εθελοντών

Οι κάτοικοι της περιοχής και οι εθελοντές που έσπευσαν για βοήθεια κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο δρόμο, όπου σημειώθηκε το τροχαίο. Η Βασιλική Μάγγανα, εθελόντρια της ομάδας Βαρνάβα, δήλωσε πως δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την εκτροπή.

«Δεν ξέρουμε αν έπαθε κάτι, αν δεν ένιωθε καλά, αν γύρισε το τιμόνι. Δυστυχώς, δεν το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η εθελόντρια, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση για το τραγικό συμβάν στον Βαρνάβα. Σκοπός της προανάκρισης είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο ρέμα.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα δεδομένα για να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 74χρονης οδηγού.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast