Φωτιές σε Σκύρο και Κορωπί: κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο. Παράλληλα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρελά στο Κορωπί Αττικής. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, σπεύδοντας στα σημεία για την αντιμετώπιση των μετώπων και τον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών.

Η φωτιά στη Σκύρο και η κινητοποίηση των δυνάμεων

Η πυρκαγιά στη Σκύρο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση για την αντιμετώπισή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης στη νήσο Σκύρο, συμμετέχουν 8 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από εθελοντές. Επίσης, στο σημείο επιχειρούν 3 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Σκύρου, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Οι συνθήκες στην περιοχή της Σκύρου

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της Ατσίτσας στη Σκύρο καθιστούν το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με την έντασή τους να ξεπερνά τα 7 μποφόρ. Επιπλέον, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατασσόμενη στην κατηγορία 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας. Το κλιμάκιο θα αναλάβει την εξέταση των δεδομένων για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Η πυρκαγιά στο Κορωπί Αττικής

Στην Αττική, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρελά, στο Κορωπί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Πεισίστρατου και Δημοσθένους, εντός των ορίων του Δήμου Κρωπίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες καίνε κυρίως ξερά χόρτα και γεωργική έκταση, ενώ η εστία υπολογίζεται ότι εκτείνεται σε περίπου ένα στρέμμα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Κορωπί, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ενώ συνδράμει και 1 πεζοπόρο τμήμα της 1ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμβάλλουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

Άμεση επέμβαση και στα δύο μέτωπα

Και στα δύο μέτωπα, τόσο στη Σκύρο όσο και στο Κορωπί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με τους εθελοντές και τις τοπικές αρχές, καταβάλλουν συνεχή και εντατική προσπάθεια για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών. Η άμεση κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών και την προστασία των περιοχών.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο τον πλήρη έλεγχο των φλογών και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης, προστατεύοντας τις δασικές και γεωργικές εκτάσεις στις πληγείσες περιοχές. Οι δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, επιχειρώντας υπό αντίξοες συνθήκες σε ορισμένες περιπτώσεις, για την ασφάλεια των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast