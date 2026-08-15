Ένα σοβαρό περιστατικό βίας έλαβε χώρα στην Πάρο πριν από λίγες ημέρες, μετατρέποντας τη διεκδίκηση μίας θέσης στάθμευσης σε πεδίο μάχης. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί και ένας εργαζόμενος σε τοπική επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων, οι οποίοι κατέληξαν να λύνουν τις διαφορές τους με ξύλο. Το περιστατικό καταγράφηκε στην καθορισμένη πιάτσα των ταξί της Νάουσας και οι εικόνες από τον καβγά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Το επεισόδιο στην πιάτσα ταξί

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πιάτσα ταξί της Νάουσας, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του νησιού, ο οποίος τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών και οχημάτων. Η αρχική ένταση φαίνεται πως πυροδοτήθηκε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας στάθμευσε ένα ενοικιαζόμενο όχημα τύπου «γουρούνας» σε ένα σημείο. Σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί αποκλειστικό χώρο αναμονής για τα δικά τους οχήματα, δηλαδή για την προσωρινή στάθμευση των επαγγελματικών τους οχημάτων.

Η στάθμευση της «γουρούνας» προκάλεσε την αντιπαράθεση, καθώς οι οδηγοί ταξί θεωρούν τον συγκεκριμένο χώρο δικό τους. Η πίεση στους δρόμους και στους χώρους στάθμευσης στη Νάουσα είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της παρουσίας πολλών ταξί και ενοικιαζόμενων μέσων.

Η κλιμάκωση της έντασης

Η αρχική παρατήρηση για την απομάκρυνση του οχήματος μετατράπηκε γρήγορα σε έντονο λεκτικό επεισόδιο. Όπως καταγράφεται και στο σχετικό βίντεο, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Οι δύο εμπλεκόμενοι ξεκίνησαν να ανταλλάσσουν βαρύτατους χαρακτηρισμούς και βαριές εκφράσεις, ενώ γύρω τους βρίσκονταν εργαζόμενοι και περαστικοί.

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από τον λεκτικό διαπληκτισμό. Ο οδηγός ταξί κινήθηκε απειλητικά προς τον εργαζόμενο, τον άρπαξε από την περιοχή του λαιμού και τον απώθησε βίαια πάνω στο σταθμευμένο όχημα. Από την πλευρά του, ο υπάλληλος προσπάθησε να αμυνθεί ανταποδίδοντας τα χτυπήματα, κάνοντας χρήση ενός κράνους που κρατούσε στα χέρια του. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών.

Η παρέμβαση των πολιτών

Ο άγριος καβγάς έλαβε τέλος μόνο χάρη στην άμεση επέμβαση διερχόμενων πολιτών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Οι παρευρισκόμενοι μπήκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες, καταφέρνοντας τελικά να τους απομακρύνουν και να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η παρέμβαση των πολιτών ήταν καθοριστική για να σταματήσει η συμπλοκή, καθώς η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες είχε κλιμακωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ερωτήματα και τοπικές ανησυχίες

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές εάν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία ή έγκληση στις αστυνομικές αρχές για το συμβάν. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας των δύο εμπλεκομένων.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής και επαγγελματίες του νησιού τονίζουν πως τέτοια φαινόμενα οφείλονται εν πολλοίς στην απουσία επαρκούς αστυνόμευσης στην κεντρική πιάτσα. Όπως υποστηρίζουν, η έλλειψη σαφών ορίων και ελέγχου για το ποιος και πού δικαιούται να σταθμεύει, δημιουργεί διαρκώς εστίες έντασης και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της περιοχής.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis