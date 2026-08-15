Φωτιά στο Κορωπί: κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε δύο περιοχές

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Κορωπί. Η φωτιά εντοπίστηκε στις περιοχές Φράττι και Καρελά, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, οι οποίες έσπευσαν στα σημεία για την κατάσβεση.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και αρχική κινητοποίηση

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, στην περιοχή Φράττι Κορωπίου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή αυτή, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση ιδιαίτερα απαιτητική.

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε και για δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρελά του Κορωπίου. Οι δύο εστίες κινητοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατευθύνθηκαν στα σημεία για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών.

Δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καρελά, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν συνολικά είκοσι πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν επτά οχήματα για την κατάσβεση. Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση των επίγειων δυνάσεων ήταν κρίσιμη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Αρχικά, είχε αποφασιστεί να σηκωθούν και εναέρια μέσα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τελικά δεν χρειάστηκε η παρέμβαση των εναέριων μέσων, καθώς οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Όσον αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Φράττι, δυνάμεις πυρόσβεσης κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων. Μέχρι την πρώτη ενημέρωση από τις αρχές, δεν είχαν γίνει ακόμη γνωστά ο ακριβής αριθμός των πυροσβεστών και των οχημάτων που επιχειρούν στην περιοχή, ούτε η έκταση της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί.

Η κατάσταση και ο έλεγχος των εστιών

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά στην περιοχή Καρελά έχει ήδη ελεγχθεί πλήρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό δείχνει την αποτελεσματική και γρήγορη επέμβαση των επίγειων μέσων που βρέθηκαν στο σημείο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση της.

Για την πυρκαγιά στην περιοχή Φράττι, μέχρι την πρώτη ενημέρωση, δεν είχε αναφερθεί κάποια απειλή για κατοικημένη περιοχή. Επίσης, δεν είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112, το οποίο θα ενημέρωνε τους κατοίκους για την κατάσταση. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρχές, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, γεγονός που καθιστά την άμεση επέμβαση και τον έλεγχο της φωτιάς κρίσιμης σημασίας.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική

Η εκδήλωση των πυρκαγιών στο Κορωπί συνέπεσε με μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την Αττική. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ολόκληρη η περιφέρεια της Αττικής βρισκόταν σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4. Αυτή η κατηγορία υποδηλώνει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς, λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

Ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα από όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες, προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες. Η κατάσταση στην Αττική, με τον υψηλό δείκτη κινδύνου, καθιστά κάθε εστία πυρκαγιάς ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτεί άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos