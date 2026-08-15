Άρση απαγορευτικού απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο: αναχωρούν τα πλοία

Σε άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε επιβληθεί το πρωί του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, επιτρέποντας την εκτέλεση δρομολογίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στα πελάγη, φτάνοντας ακόμη και τα 9 μποφόρ, παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση. Πλέον, τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά, αν και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ορισμένες τροποποιήσεις στα ωράρια.

Η άρση του απαγορευτικού και η ενημέρωση των ταξιδιωτών

Το απαγορευτικό απόπλου είχε επιβληθεί το πρωί του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 9 μποφόρ. Μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην άρση του απαγορευτικού, επιτρέποντας στα πλοία να αναχωρήσουν.

Οι ταξιδιώτες που είχαν προγραμματίσει να μετακινηθούν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες τους, καθώς και με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να ενημερωθούν για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες, δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά έχουν τροποποιηθεί.

Δρομολόγια από τη Ραφήνα

Από το λιμάνι της Ραφήνας, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου, ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες αναχωρήσεις. Η εταιρεία Fast Ferries γνωστοποίησε ότι το πλοίο της, το FAST FERRIES ANDROS, αναχωρεί στις 13:15. Το δρομολόγιο του FAST FERRIES ANDROS περιλαμβάνει προορισμούς όπως η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος και η Πάρος.

Επιπλέον, από τη Ραφήνα, το πλοίο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. (ή EKATERINI P. όπως αναφέρεται σε μία πηγή) αναχωρεί στις 13:00. Οι προορισμοί για το ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. είναι η Τήνος, η Μύκονος, η Νάξος και η Πάρος.

Εκτακτα δρομολόγια της SEAJETS από Πειραιά

Η εταιρεία SEAJETS εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται λόγω των προηγούμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Από το λιμάνι του Πειραιά, το πλοίο WORLDCHAMPION JET αναχώρησε στις 11:30 με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο.

Επίσης, από τον Πειραιά, το CHAMPION JET 2 θα αναχωρήσει στις 14:00 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο. Στις 15:00, προγραμματίζονται δύο αναχωρήσεις: το EUROCHAMPION JET για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη, καθώς και το CHAMPION JET 1 για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το Seajets.com.

Δρομολόγια της SEAJETS από Λαύριο

Από το λιμάνι του Λαυρίου, η εταιρεία SEAJETS γνωστοποίησε επίσης συγκεκριμένα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες. Στις 15:00, αναχωρεί το TERA JET 2 με προορισμούς την Τήνο και τη Μύκονο.

Την ίδια ώρα, δηλαδή στις 15:00, από το Λαύριο αναχωρεί και το πλοίο SUPERSTAR, το οποίο θα κατευθυνθεί προς την Άνδρο και την Τήνο. Οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώνουν τα δρομολόγια με τις εταιρείες τους.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) για την Κυριακή, οι άνεμοι στα δυτικά πελάγη αναμένονται να είναι μεταβλητοί, με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Κυριακής, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos