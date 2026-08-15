Συνελήφθη 57χρονος στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών

Ένας 57χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 15 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών. Ο άνδρας κατηγορείται για σοβαρή υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτεταμένες κατασχέσεις ποσοτήτων ναρκωτικών. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μαζί με άλλα ναρκωτικά και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τη διανομή τους.

Εντοπισμός και σύλληψη του 57χρονου

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποίησαν μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στον επιτυχή εντοπισμό του 57χρονου υπόπτου. Η επιχείρηση έλαβε χώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, θέτοντάς τον υπό κράτηση.

Κατά τον λεπτομερή έλεγχο που διενεργήθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τρεις διακριτές συσκευασίες. Οι συσκευασίες αυτές περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, με το συνολικό τους βάρος να ανέρχεται σε δύο κιλά και 249,9 γραμμάρια. Πέραν των ναρκωτικών ουσιών, στην κατοχή του 57χρονου βρέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο επίσης κατασχέθηκε από τις αρχές ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης.

Η έρευνα στην οικία του και οι εκτεταμένες κατασχέσεις

Μετά τον αρχικό εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα στο κέντρο της πόλης, οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες, προχωρώντας σε εξονυχιστικό έλεγχο στην οικία του στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα αυτή στην κατοικία του υπόπτου αποκάλυψε ένα σημαντικό εύρημα, προσθέτοντας δραματικά στην ποσότητα των ναρκωτικών που είχαν ήδη κατασχεθεί κατά τη στιγμή της σύλληψής του.

Στο εσωτερικό του σπιτιού του 57χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν σαράντα επιπλέον συσκευασίες. Οι συσκευασίες αυτές περιείχαν επίσης ακατέργαστη κάνναβη, με το συνολικό τους βάρος να ανέρχεται σε σαράντα τρία κιλά και 651 γραμμάρια. Η ποσότητα αυτή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα κατά τη στιγμή της σύλληψης, υποδεικνύοντας την έκταση της δραστηριότητάς του.

Εκτός από τις μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκε και μία συσκευασία που περιείχε ηρωίνη. Το βάρος της συγκεκριμένης συσκευασίας ήταν 4,9 γραμμάρια, χαρακτηρίζοντας την ως μικροποσότητα του σκληρού ναρκωτικού. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται για την ακριβή ζύγιση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, και την οποία επίσης κατάσχεσαν ως τεκμήριο.

Συνολική ποσότητα ναρκωτικών και η πορεία της υπόθεσης

Συνολικά, από τις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών αρχών του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκαν περισσότερα από 45 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Η ακριβής συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκε τόσο στην κατοχή του 57χρονου όσο και στην οικία του ξεπερνά τα σαράντα πέντε κιλά, επιβεβαιώνοντας τις κατηγορίες που τον βαρύνουν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε μεγάλη κλίμακα. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε η μικροποσότητα ηρωίνης και η ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ο 57χρονος άνδρας, μετά τη σύλληψή του και την ολοκλήρωση της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του από τις αρμόδιες αρχές, θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Εκεί θα κληθεί να απολογηθεί για τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαρύνουν, σχετικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκαν στην κατοχή του και στην οικία του, σηματοδοτώντας την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos