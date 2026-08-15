Αχαΐα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 63χρονος από μονοκατοικία μετά από φωτιά

Ένας 63χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ισόγεια μονοκατοικία στα Μοιραίικα Αχαΐας, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στον χώρο του σαλονιού. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30 το πρωί, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Εντοπισμός και διάσωση του 63χρονου

Ο 63χρονος άνδρας εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον χώρο του σαλονιού της ισόγειας μονοκατοικίας, όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών ήταν κρίσιμη για τον εντοπισμό του ατόμου μέσα στην καπνισμένη οικία.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, ο 63χρονος παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο τον μετέφερε για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η κατάσταση της υγείας του άνδρα παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το φλεγόμενο σπίτι.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Μοιραίικα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια κατοικία στην περιοχή Μοιραίικα Αχαΐας, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν σήμερα το πρωί, 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30. Η ειδοποίηση οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και την κατάσβεση των φλογών, στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις αυτές υποστηρίχθηκαν από 6 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έλαβαν μέρος στο έργο της κατάσβεσης. Η συντονισμένη προσπάθεια των πυροσβεστών συνέβαλε στην ταχεία τιθάσευση της φωτιάς, η οποία έχει πλέον κατεσβεσθεί.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε όχι μόνο στην κατάσβεση, αλλά και στην έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του 63χρονου. Η παρουσία τόσων δυνάμεων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Χαρακτηριστικά της οικίας και του σημείου εκδήλωσης

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μία ισόγεια μονοκατοικία, ένα κοινό χαρακτηριστικό των κατοικιών στην περιοχή. Το συγκεκριμένο σημείο εκδήλωσης της φωτιάς ήταν ο χώρος του σαλονιού της οικίας. Εκεί εντοπίστηκε και ο 63χρονος άνδρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρισκόταν εντός του σπιτιού όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Η περιοχή των Μοιραίικων Αχαΐας, όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, αποτελεί μέρος της γεωγραφικής ενότητας της Αχαΐας και αναφέρεται σε σχέση με την Πάτρα. Η φωτιά προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινότητα, με τις αρχές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης και την ανάσυρση του άνδρα, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει το έργο της διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην ισόγεια μονοκατοικία.

Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες του περιστατικού. Στόχος είναι η πλήρης αποσαφήνιση των αιτιών της πυρκαγιάς, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που αυτή ξεκίνησε. Η διαδικασία της ανακριτικής έρευνας είναι σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos