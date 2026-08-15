Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Κω

Ολονύχτια αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στην Κω, καθώς, παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, κανείς δεν εφησυχάζει. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο για να αντιμετωπίσουν τις μικρές αναζωπυρώσεις που σημειώνονται στην περιοχή. Οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου, δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι αναζωπυρώσεις

Στην Κω, η εικόνα της πυρκαγιάς έχει βελτιωθεί, ωστόσο η κατάσταση παραμένει σε επιφυλακή. Στην περιοχή εξακολουθούν να σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο. Η συνεχής παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων κρίνεται απαραίτητη για την άμεση επέμβαση σε κάθε νέα εστία.

Παρά τη βελτίωση, οι αρχές και οι επιχειρησιακές ομάδες δεν εφησυχάζουν. Η προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς συνεχίζεται αδιάκοπα, με στόχο να μην υπάρξει καμία νέα εξάπλωση.

Οι ισχυροί άνεμοι ως παράγοντας κινδύνου

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι οι ισχυρές ριπές ανέμου. Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή και αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία εξάπλωση ακόμη και μιας μικρής αναζωπύρωσης, δημιουργώντας νέα προβλήματα και δυσκολεύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Λόγω των ανέμων, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες. Η συνεχής επιτήρηση είναι απαραίτητη για την άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε νέας εστίας που μπορεί να προκληθεί ή να ενισχυθεί από τις καιρικές συνθήκες.

Το δύσβατο της περιοχής και οι επίγειες δυνάμεις

Το έργο των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης στην Κω δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το δύσβατο της περιοχής. Η μορφολογία του εδάφους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συνεχή επιτήρηση από τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Οι κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιχειρούντων και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.

Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία είναι δύσκολη, γεγονός που καθιστά την παρουσία μηχανημάτων έργου απαραίτητη. Αυτά τα μηχανήματα συνδράμουν στην προσπάθεια, ανοίγοντας δρόμους και δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δηλώσεις του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «κανείς δεν εφησυχάζει». Ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η προσπάθεια των δυνάμεων θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο στόχος είναι σαφής: να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε νέα εστία που μπορεί να προκύψει.

Οι δηλώσεις του αντιδημάρχου υπογραμμίζουν την σοβαρότητα της κατάστασης και την αφοσίωση των αρχών στην προστασία της περιοχής. Η εγρήγορση παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο, παρά τη βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς.

Συντονισμός δυνάμεων και κρίσιμες ώρες

Στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις αποτελούμενες από πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έργου. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων. Ο συντονισμός αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την άμεση αντίδραση και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, κυρίως λόγω της έντασης των ανέμων. Η πιθανότητα ακόμη και μιας μικρής αναζωπύρωσης να δημιουργήσει νέα προβλήματα είναι υπαρκτή, καθιστώντας την επαγρύπνηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων απολύτως αναγκαία.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast